Rég nem látott vérengzés a tőzsdéken – mibe fektetnek most a magyar profik?

Nagyot robbant a Donald Trump által április elején ledobott gazdaságpolitikai bomba, a tőkepiacok viselkedését azóta is nagy volatilitás jellemzi – írják a magyar portfóliómenedzserek az áprilisi ajánlóikban. Az alapkezelők vélekedése szerint az aktuális helyzetből elsősorban az alternatív befektetések profitálhatnak, többen is felülsúlyozzák az abszolút hozamú kitettséget, mások az aranyban látnak most fantáziát. A bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatosság, a részvénykitettség aránya enyhén csökkent a modellportfólióban. Devizakitettség szempontjából főként a forintos és eurós befektetésekre fókuszálnak a profik.