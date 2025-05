Pánikhelyzet az LVMH-nál: egyszerre gyengélkedik több üzletág is

A Moët Hennessy, az LVMH ital- és szeszesital-üzletága több mint 10 százalékkal csökkenti dolgozói létszámát, miután az első negyedévben 9 százalékkal estek vissza az organikus eladásai – jelentette a Financial Times

A jelenlegi 9 400 fős állományból mintegy 1 200 pozíció megszüntetését tervezik, döntően természetes fluktuáción és be nem töltött álláshelyek felszámolásán keresztül. Az új vezetés szerint – Jean-Jacques Guiony vezérigazgató és Alexandre Arnault alelnök – a szervezet még mindig egy jóval nagyobb árbevételű korszak igényeire van szabva,

miközben a bevételek a 2019-es szintre estek vissza, a költségek viszont azóta 35 százalékkal emelkedtek.

A leépítések hivatalos menetrendje egyelőre nem ismert, de a belső dokumentumok szerint a csökkentés tervei már az új vezetés érkezése előtt is napirenden voltak. A 2023 második felében bevezetett létszámstop óta a vállalat folyamatosan próbálta racionalizálni működését: Kínában például idén legalább 70 munkavállalót bocsátottak el. Guiony elismerte, hogy a globális alkoholpiac visszaesése, valamint az Egyesült Államok által kivetett vámok tovább súlyosbítják a helyzetet, és a fellendülés rövid távon nem várható.

Az LVMH egészére nézve a visszaesés mérsékeltebb, az első negyedévben 3 százalékos organikus csökkenést regisztráltak.

Alexandre Arnault szerint azonban most különösen nehéz időszakot él meg a cégcsoport, mivel egyszerre több nagy üzletága – köztük a divat és a kozmetikumok – is gyengélkedik. Hangsúlyozta, hogy a mostani helyzet rendhagyó, mivel korábban mindig volt egy-egy erősebb szegmens, amely ellensúlyozta a többi gyengélkedését, most azonban egyszerre mindenhol nyomás van. A vezetők ugyanakkor jelezték:

a visszaesés ciklikus, és hosszabb távon ismét javulásra számítanak.

