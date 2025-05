Hírhedt időszakba lépett a tőzsde – Itt az ideje mindenből kitárazni?

Minden év májusában előkerül egy jól ismert tőzsdei mondás: "Sell in May and Go Away". Ez a szezonalitáshoz kötődő bölcsesség arra utal, hogy a nyári hónapokban a részvénypiacok jellemzően gyengébben teljesítenek, így érdemes lehet ilyenkor kiszállni a piacról. A statisztikai adatokat tekintve ugyan a mondásnak van alapja, de készpénznek venni azért nem szabad. Ráadásul az idei év sok szempontból különlegesnek tekinthető, hiszen az elmúlt hat hónap (aminek a statisztikák szerint kifejezetten erősnek kellett volna lennie) komoly esést hozott a piacon. A jelenlegi környezetet figyelembe véve megvizsgáltuk, mennyire van még helye a „Sell in May” stratégiának a modern piacokon. Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés

Van alapja

A "Sell in May and Go Away" az egyik legismertebb tőzsdei bölcsesség, amely a részvénypiac szezonalitására utal. A mondás alapja, hogy májustól októberig jellemzően gyengébben teljesítenek a részvénypiacok, ezért érdemes lehet kiszállni a piacról a nyári hónapokra. A mondás eredetileg az angol befektetői körökből származik, ahol a brókerek és bankárok nyaranta vidéki birtokaikra vonultak vissza. A piac ilyenkor alacsonyabb forgalmat és kisebb hozamokat mutatott, így a visszavonulás nem jelentett nagy lemaradást. A teljes mondás így szól: "Sell in May and go away, and come back on St. Leger's Day", utalva az egyik legismertebb londoni lóversenyre, amelynek kezdete még a 18. századra datálható vissza.

Számos tanulmány és elemzés foglalkozott már azzal, hogy valóban alulteljesítenek-e a piacok a május–október közötti időszakban. A számok azt mutatják, hogy 1950 óta az S&P 500 átlagosan 1,8 százalékot emelkedett a május-októberi időszakban, ami ugyan továbbra is pozitív hozam, de egy hat hónapos időszakhoz mérten kifejezetten alacsony, sőt, a gördülő átlagok alapján ez historikusan a leggyengébb hat hónapos időszaka az évnek. Ezzel szemben a november-április átlagosan 7,2 százalékos emelkedést hoz, ami a legjobb hat hónapos időszak.

A pozitív hozamarány is alátámasztja a részvénypiaci szezonalitást, hiszen a május-októberi időszakban mindössze átlagosan az esetek 65,3 százalékában emelkedik a piac, ami holtversenyben a legalacsonyabb arány az április-szeptemberi időszakkal. Ehhez képest a november-április átlagosan 77,3 százalékos arányban hoz pozitív hozamokat.