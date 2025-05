Annyira erős az euró, hogy már félreverik a harangokat Európában

Az euró idei látványos erősödése komoly kihívást jelent az európai exportőrök számára, akik már most is szenvednek az amerikai vámoktól és a lassuló fogyasztástól. Több nagyvállalat – köztük az SAP, a Porsche és a Heineken – figyelmeztetett arra, hogy a tartós árfolyamhatás súlyos bevételkiesést okozhat.

Az euró jelentős erősödése idén aggodalmat váltott ki számos európai nagyvállalatnál, amelyek már amúgy is küzdenek az amerikai vámok negatív hatásaival. Az SAP, a Porsche, a Heineken és a Schneider Electric is arra figyelmeztette befektetőit, hogy a dollárral szemben több mint 9%-kal erősödő euró veszélyezteti az exportversenyképességüket, különösen az amerikai piacon – számolt be a Financial Times.

A devizahatás különösen fájdalmas lehet a Trump-kormányzat által áprilisban bevezetett, kezdetben 20%-os, majd 10%-ra mérsékelt, úgynevezett „reciprok” uniós vámokkal együtt.

A vállalatok szerint az erős euró csökkenti a külföldi bevételeket, mivel az amerikai vásárlók számára drágábbá válnak az európai termékek, és a hazai pénznemre átszámított profit is csökken. Az SAP pénzügyi igazgatója példaként említette, hogy minden 1 centes euróerősödés 30 millió euróval vágja meg a cég éves bevételét.

A Heineken 180 millió eurós profitcsökkenéssel számol, a Schneider Electric pedig akár 1,25 milliárd euróval kisebb éves árbevételre készül.

Bár a vállalatok devizakockázatokat jellemzően fedezeti ügyletekkel próbálják mérsékelni, ezek hatása korlátozott, ha a kedvezőtlen árfolyamtrend tartósan fennmarad. A HelloFresh például jelezte, hogy az előrejelzéseit 1,04-es euró/dollár árfolyamra alapozta, míg az 1,14-es szint 28 millió eurós profitcsökkenést jelentene.

A befektetői bizalom is megrendült: a Barclays szerint az exportorientált részvények – például a Stellantis, az SAP és a Daimler Truck – alulteljesítik az európai piac egészét. A Bank of America szerint az euró további erősödése várható, részben a német kormány 1000 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagja miatt. A piaci szereplők egy része úgy látja, az amerikai gazdaság túlértékelt volt, míg Európa alulbecsült – ez most fordulni látszik.

