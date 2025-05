Jeff Bezos nélkül nincs AI – és ezt nagyon gyorsan meg fogjuk érteni

Az elmúlt tíz évben nélkülözhetetlen volt az amerikai gazdaság számára a techóriások infrastruktúrája. Nagy valószínűséggel a következő tíz évben is az lesz. Ahogy a Covid-járvány alatt a felhőszolgáltatások tették lehetővé a távmunkára való hirtelen áttérést, úgy ma is a nagy technológiai vállalatok infrastruktúrája áll az AI-alapú gazdasági átalakulás központjában.

Jeff Bezos nélkül nincs távmunka, írtam 2020-ban, arra utalva, hogy a technológiai óriásvállalatok (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft) megelőző évekbeli hatalmas infrastruktúra beruházásai nélkül nem tudtunk volna egyik napról a másikra átállni az otthoni munkavégzésre. A vírus megjelenése egészen biztosan a globális felhőszolgáltatókat is meglepte, a szolgáltatás iránti igény robbanása viszont egyáltalán nem. A felhőszerverek területén lényegében nem lehetett túlkapacitást kiépíteni a 2010-es években.

Az AI-infrastruktúrával a helyzet ma ugyanez.

Az iparági elemzéseket és előrejelzéseket olvasgatva azt láthatjuk, hogy az AI megoldások hatékonysága évente öt-tízszeresére nő. A következő öt évben az AI-technológiák ezerszeres hatékonyság javulását várja az iparág.

Januárban a DeepSeek azzal az állítással lepte meg a világot, hogy huszonhétszer hatékonyabb, mint versenytársai. A huszonhétszeres különbség – elfogadva, hogy igaz – szinte felfoghatatlanul hatalmasnak tűnhet a világ minden iparágában, de egy évente öt-tízszeres hatékonyságjavulást felmutató technológia esetében tulajdonképpen csak egy a sok hasonló mérföldkő közül.

A DeepSeek technológiája tovább gyorsítja a nélküle is szédületes tempót, de nem forgatja fel fenekestül az iparágat.

Lehet, hogy nélküle csak tíz év múlva lett volna valódi önvezetés, így pedig lehet, hogy már öt év múlva lesz. Lehet, hogy nélküle csak öt év múlva lett volna tisztán AI által készített, egész estés mozifilm, így pedig lehet, hogy már három év múlva lesz.

Senki nem tudja megmondani, pontosan mekkora további beruházásméret lesz üzletileg ésszerű, és természetesen nem csak méretet, technológiát is lehet rosszul is megválasztani, gyorsan válhat elavulttá és feleslegessé bármely, ma nagyon értékesnek gondolt megoldás. Azt viszont biztosan kijelenthetjük, hogy a következő években-évtizedekben a világ minden iparága AI-óriásfelhasználó lesz.

AI-ra helyezünk majd át minden funkciót, minden feladatot, minden munkafolyamatot, ami a legkisebb mértékben is algoritmizálható. A következő öt év ezerszeres hatékonyságjavulása iparági szakértők számára is ma még szinte felfoghatatlan lehetőségeket nyit meg a gazdaság minden területén.

Nagyon csodálkoznék, ha öt év múlva visszatekintve tévesnek bizonyul majd az az állítás, hogy AI-ban ma gyakorlatilag lehetetlen fölös kapacitásokat kiépíteni. A várakozásom az, hogy a technológiai óriásvállalatok (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft) évi többszáz milliárd dolláros infrastruktúra beruházásai ugyanolyan nélkülözhetetlen alapját képezik majd a 2030-as üzleti-gazdasági folyamatoknak, mint a Covid-járványt megelőző évek felhőinfrastruktúra befektetései.

Az ARK elemzői úgy gondolják, a beruházásokon túltekintve

a nyerő stratégia az AI-infrastruktúra és szolgáltatások vertikális ingtegrációja lesz majd.

Az érintett vállalatok már ma is nyitnak az értékláncban és technológiai láncban is felfelé és lefelé is. Az OpenAI a ChatGPT-től az adatközpontok és a chipek felé indult el. Az xAI, amely már vertikálisan integrál adatközpontok és AI-modelleket, egyesül az X-szel (Twitterrel). Az Alphabet, az Amazon, az Apple, a Meta, a Microsoft pedig már nyakig bent van mindezekben.

Három éve, 2022 elején azt írtam, a kezdet a végéhez ért, megérkeztünk a continuous computing korába, amely egy nagyléptékű, globális üzleti-gazdasági-társadalmi átalakulás kezdete. Akkori és mostani gondolatmenetemet ugyanazzal fejezem be: mivel a continuous computingra épülő everything as a service üzleti modellek lényege a szolgáltatók brutál nagy méretű beruházásai és az ezáltal lehetővé tett alacsony fogyasztói költségek,

ezért a nagyvállalatok üzleti és gazdasági pozíciója elkerülhetetlenül tovább erősödik.

