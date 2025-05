Sokkal többet érhet ez a gyógyszeripari részvény az elemző szerint

Donald Trump legújabb intézkedései nagy hullámot vetettek a gyógyszeriparban. Az esésből a Richter sem maradt ki, de több cég részvényeit is csúnyán megütötték. Emiatt ugyan sok bizonytalanság van most az iparágban, de a JP Morgan szerint most jó lehetőségek lehet a Teva Therapeutics részvényeiben - írja a CNBC.