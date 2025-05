Magyarok tömegei kapnak sms-t, nyakukba zúdul a májusi kamateső

Portfolio 2025. május 20. 16:00

Érkeznek a májusi PMÁP-kifizetések, május 21-én szerdán 98 milliárd forintnyi – a névérték arányában 19%-os – kamatot zsebelhetnek be a lakossági befektetők. Ezenkívül az egyik PMÁP-sorozat tőkelejáratának köszönhetően további 163 milliárd forint is üti a befektetők markát. A napokban magyarok tömegei kapnak sms-értesítést a Prémium Magyar Állampapír kifizetésekről, ezt követően megindulhat a már átárazódott állampapíroknál is látott portfólióátrendezés.