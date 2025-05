Nagy veszélyben vannak az amerikai befektetéseid - Mutatjuk, mire kell most figyelned!

Igencsak visszafogott kereslet volt tapasztalható a szerda kötvényaukción Amerikában, ez pedig azonnal reakciók váltott ki: kilőttek a már amúgy is aggasztóan magas kötvényhozamok, a tőzsdék pedig lefordultak. Ahogy tehát azt tegnap is láthattuk a kötvényhozamok a mostani aggasztó szinteken már veszélyeztetik a részvénypiaci emelkedést, így a most látottaknak súlyos hatásai lehetnek az amerikai részvénybefektetéseinkre nézve is. Mutatjuk, hogy mire kell most figyelni, emellett pedig 3 befektetési lehetőséget is mutatunk, ahova érdemes lehet menekülni a bizonytalanságok közepette.