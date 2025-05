Olcsó részvényt mutattunk, elszállt az árfolyam – Itt az ideje eladni?

Kis túlzással ziccernek tűnt az idei év elején a lengyel részvénypiacba való befektetés: közeledő ukrajnai béke, brutális mennyiségű EU-s pénz és a vele járó gazdasági fejlődés, ráadásul kirívó olcsóság a vezető papíroknál. A ziccert gólra is váltottuk: a januárban kielemzett vállalat árfolyama több, mint 30 százalékot szárnyalt azóta. Most viszont elérkeztünk arra a pontra, amikor már nem tudnánk sziklaszilárd meggyőződéssel rátenyerelni a Vétel gombra, és - maradva a focis hasonlatnál - most inkább beállnánk védekezni, ha csak egy rövid időre is.