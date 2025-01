Ha az ukrajnai békére fogadsz, ebbe fektetsz!

Donald Trump egyik választási ígérete az volt, hogy beiktatása után azonnal békét teremt Ukrajnában. Ez persze nem ilyen egyszerű, de vannak arra utaló jelek, hogy fegyverszünet jöhet Ukrajnában, az pedig alaposan átárazhatja a régiós részvénypiacokat. Arról már sokat írtunk, hogy az egyébként még mindig olcsó magyar részvények is profitálhatnak az ukrajnai békéből, de van egy másik részvénypiac, amelyik szintén nagyon olcsó, szintén régiós, ott viszont a magyarral szemben nem történelmi csúcson lehet beszállni, az pedig a lengyel részvénypiac. Hogy miért most írunk erről a piacról? Egyrészt beiktatták Donald Trumpot, másrészt most izgalmas a lengyel részvények technikai képe. A lengyel és a magyar részvénypiaccal, és a legizgalmasabb részvénybefektetésekkel is kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánkon.