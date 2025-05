Európa ferroelektromos fegyvert vet be a nagy kudarca miatt

Európa szívében jöhet a megváltás az EU legnagyobb kudarcára: újjáéledhet a memóriacsip-gyártás, ha a német FMC startup megkapja az 1,3 milliárd eurós állami támogatást egy egyedülálló gyár megépítésére. Az új üzem áttörő technológiát használna: a ferroelektromos DRAM-alapú memóriacsipek nemcsak ezerszer gyorsabbak és energiahatékonyabbak, de költséghatékonyabbak is lennének, mint a jelenlegi megoldások. A projekt nemcsak technológiai ugrást, hanem geopolitikai előnyt is jelentene Európának.

A német FMC nevű félvezető-startup egyedülálló chipgyárat építene Németországban – legalábbis ha megkapja a kért 1,3 milliárd eurós állami támogatást. A cég Magdeburg, Pirna vagy Frankfurt an der Oder városok valamelyikében vághat bele a beruházásba – számolt be a Handelsblatt.

A német lap által bemutatott tervek szerint az új gyár csúcstechnológiás memóriacsipeket gyártana, amelyek ezerszer gyorsabbak és energiatakarékosabbak lennének, mint a jelenlegi megoldások ezzel visszahozhatnák Európát a technológiai versenybe.

A német kormány rendelkezik is a szükséges forrással: az állami klímavédelmi és átalakítási alapban (KTF) elkülönítettek 2 milliárd eurót chipipari beruházásokra. Csakhogy ebből 25 különböző projekt pályázik támogatásra – köztük olyan szereplők is, mint az Infineon, a Zeiss vagy a GlobalFoundries. Ha minden pályázatot támogatni akarnak, nem biztos, hogy FMC-re is marad elegendő pénz.

A startup technológiája ugyanakkor komoly áttörést jelentene.

Az úgynevezett ferroelektromos DRAM-alapú memóriacsipek nemcsak energiahatékonyak, hanem olcsóbbak is lehetnek. A „ferroelektromos” anyagok olyan kristályszerkezetű anyagok, amelyeknek állandó elektromos dipólmomentumuk van, és ez a dipólmomentum külső elektromos tér hatására megváltoztatható. Más szóval: ezek az anyagok elektromos „polarizációval” rendelkeznek, amelyet lehet kapcsolgatni – hasonlóan, mint a mágnesességnél a ferromágneses anyagoknál.

A fejlesztés kulcseleme így a hafnium-oxid alkalmazása, amelyet egyébként főként nukleáris technológiákban használnak. Ezzel a megoldással az FMC bármely szabványos chipet nem felejtő memóriává tudna alakítani.

A német kormány számára ez az iparpolitikai döntés különösen kényes: a CDU által vezetett kabinet hivatalosan visszafogottabb állami beavatkozást ígért, mégis most több milliárdos támogatás sorsáról kell dönteniük. Az FMC beruházása ráadásul történelmi párhuzamokat idéz:

a cég egyik lehetséges telephelye éppen az a magdeburgi Eulenberg, ahol az Intel korábban a német történelem legnagyobb, végül meghiúsult beruházását tervezte.

A tét nemcsak technológiai, hanem geopolitikai is. A koronavírus-válság után Európa egyre sürgetőbb célnak tartja, hogy függetlenedjen az ázsiai chipgyártóktól. Az FMC gyára visszahozná a memóriacsip-gyártást a kontinensre, amit 2009-ben a Qimonda csődje után teljesen feladott. A kérdés az: elég nagy-e a politikai akarat és a pénzügyi mozgástér ahhoz, hogy a német kormány újra felvállalja az iparpolitikai kockázatot? – teszi fel a kérdést a lap.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ