Még közel sincs vége a dollár gyengülésének – A profik szerint ebbe a 3 részvénybe kell menekülni

Rendkívül izgalmas heteket élünk a tőzsdéken, a vámháború újabb és újabb fejleményeire reagálva nagy csapkodások vannak a globális részvénypiacokon. Ebben a környezetben felértékelődik a profi elemzők és szakértők iránymutatása, és a Jefferies stratégái most meg is tették tétjeiket és elmondták, hogy szerintük mely részvényeket kell most venni. Mutatjuk a listát legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező részvényekről.