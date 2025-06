Küszöbön a legújabb kripto-ETF-ek, már csak napok kérdése lehet az áttörés

Az amerikai szabályozó hatóságok felszólították a Solana ETF-ek indítására készülő Wall Street-i cégeket, hogy módosítsák beadványaikat, ami arra utal, hogy ezek az új kripto-fókuszú termékek hamarosan elérhetővé válhatnak a befektetők számára.

Legalább három alapkezelőt kértek arra, hogy módosítsák az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentációjukat, különös tekintettel két kulcsfontosságú tényezőre. A kérdéses pontok a kriptovaluta visszaváltások kezelése, valamint az, hogy a befektetők részesülhetnek-e jutalomban a Solana tokenek staking-je (blokklánc tranzakciók validálásához való felajánlása) után.

A hatóság lépése arra utal, hogy

a szerv készen állhat az ETF-ek következő hullámának jóváhagyására, hónapokkal azután, hogy zöld utat adott a Bitcoinhoz és Ethereumhoz kapcsolódó alapoknak.

Az SEC jelzése arra utal, hogy akár napok vagy legfeljebb hetek kérdése lehet a hivatalos jóváhagyás, ami hatalmas változást jelentene a spot kripto piacon – nyilatkozta Noelle Acheson, a Crypto is Macro Now hírlevél szerzője.

A cégeknek szükségük van az úgynevezett S-1 regisztrációs nyilatkozataik jóváhagyására, amelyek részletezik az ETF szerkezetét, stratégiáját és kockázatait. "Felkértek bennünket, hogy foglalkozzunk a kérdésekkel és nyújtsunk be egy módosított S-1-et, amit hamarosan meg is teszünk" – közölte ennek kapcsán a 21Shares AG szóvivője. Bennfentes források szerint két másik, Solana ETF-ek indítására pályázó alapkezelő is megerősítette, hogy hasonló visszajelzést kapott az SEC-től.

