Válaszúthoz érkezett az év egyik legjobb befektetése - Mutatjuk, mire figyelj!

Donald Trump visszatérése a Fehéz Házba, a vámháború, az egyre feszültebb geopolitikai helyzet alaposan átrajzolták befektetéseinket. Ennek eredményeként az eddigi nyertesekből előfordult, hogy lemaradók, de olyan is, hogy vesztesek lettek. De kikerültek új győztesek is: több új izgalmas befektetési sztori is kerekedett már az eseményekből: legyen szó nemesfémekről, kriptopiacról, vagy akár egyedi részvényekről. Most azonban fordulhat jöhet az év egyik legjobb befektetésénél.