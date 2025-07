Jön az újabb bezuhanás? Menekülnek a kockázattól a magyar alapkezelők!

Újabb és újabb csúcsokat döntenek a tőzsdék, aminek hatására extrém szinten van a részvénypiaci árazás, Trump pedig továbbra is hatalmas bizonytalanságot jelent a világgazdaság számára – olvasható ki a magyar portfóliómenedzserek júliusi ajánlóiból. Az alapkezelők képviselői az elmúlt hónap fejleményeire reagálva rég nem látott szintre emelték a kitettségüket a legbiztonságosabb – pénzpiaci – befektetési kategóriában, miközben a kötvénysúlyt több mint két éve, a részvénysúlyt több mint egy éve nem látott szintre csökkentették.

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júliusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Donald Trumpnak sikerült tető alá hoznia a vámmegállapodásokat Japánnal, illetve az Európai Unióval, így valamelyest csökkent, de közel sem szűnt meg a bizonytalanság a világgazdaságban – írják havi ajánlóikban a portfóliómenedzserek. A vezető részvényindexek (S&P 500, Nasdaq) töretlenül új csúcsokat ostromolnak, amit az erősnek látszó amerikai gazdasági teljesítmény is támogat. Mindemellett

több alapkezelő is hangsúlyozza, hogy a mostani árazásokat már nem látja megalapozottnak, ezért óvatosabb stratégia felé fordul.

Az amerikai inflációban egyelőre nem mutatkozik erősen a vámok árnövelő hatása, a dollár viszont tovább gyengült, ami ugyancsak kedvezően hat a részvények árfolyamára. Az amerikai kötvénypiacot elsősorban az adósságplafon kérdése, az elfogadott költségvetési stimulus, illetve a Trump és a Fed vezetése közti konfliktus határozta meg, a 10 éves amerikai kötvényhozam júliusban enyhén emelkedett.

Az európai kötvényhozamok a 2011-es eurózóna-válság óta nem látott szintekre emelkedtek, az Európai Központi Bank egyelőre kivár a kamatcsökkentéssel, sőt, az sem kizárt, hogy a legközelebbi ülésen kamatemelésre is sor kerüljön. Az európai részvényeknek pluszos hónapjuk volt, de kockázatot jelent, hogy vészesen közeleg a Trump által Oroszország számára kitűzött, az ukrajnai háborúról szóló tárgyalások megkezdését sürgető határidő.

A BUX index is új csúcsra tört, miközben az euró-forint árfolyam továbbra is kicsivel a 400-as szint alatt mocorog, de a választások közeledtével többen forintgyengülésre számítanak.

A júliusi események hatására a portfóliómenedzserek jelentős változtatásokat hajtottak végre az előző havi, a Portfolio által nyomon követett, közös (egyenlő súlyozású) modellportfólióhoz képest.

A pénzpiaci kitettségüket rendkívüli mértékben, csaknem 4 százalékponttal megnövelték, míg a kötvény- és részvénykitettségüket erősen csökkentették.

A részvények eszközosztályán belül csak a fejlett piaci kategória tudott kis mértékben növekedni, ezenkívül az abszolút hozamú stratégia is minimális súlynövelésre volt képes.

A jelenlegi közös portfólióban legnagyobb súllyal a nemzetközi kötvények (17%) és a pénzpiaci eszközök (14,9%) szerepelnek. A harmadik és negyedik helyet a magyar kötvény kitettség, illetve az abszolút hozamú stratégia foglalja el rendre 14,6%-os részaránnyal. A fejlett piaci részvények súlya 14,4%-ra nőtt.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 15%-ban pénzpiaci kitettségből áll, ez több mint egy éves csúcsot jelent. A kötvénysúly 2023 eleje óta nem látott szintre csökkent, de még így is a legnagyobb részt (32%) teszi ki a portfólión belül. A részvények aránya 27%-ra mérséklődött, ez is több mint egy éves mélypontnak felel meg. Az alternatív befektetések tartását jelenleg 26%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek, igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.

Az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük, a júliusi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek 48,1%-os súllyal javasolnak forintos kitettséget, ez megegyezik az előző havi értékkel. A profik most 27,3%-ban euróban tartanák a pénzt (enyhe növekedés az előző hónaphoz képest), miközben a dolláros befektetések részaránya 16,4%-ra csökkent, azaz a dollárjuk egy részéből eurót vettek a portfóliómenedzserek. Az egyéb devizás (például japán jen) kitettség ajánlott súlya változatlanul 8,3%.

A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ