Gyorsan bezsákolták a befektetők az MBH Jelzálogbank jelzálogleveleit

Újabb sikeres jelzáloglevél-aukciót tartott az MBH Jelzálogbank: az eredetileg 8 milliárd forint értékben meghirdetett kibocsátáson élénk kereslet mutatkozott, a felajánlott mennyiség másfélszeresére mutatkozott igény a befektetők részéről, amelyből a hitelintézet végül 10 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat – közölte a cég. Idén ez volt a hitelintézet harmadik jelzáloglevél-aukciója.

Az MBH Jelzálogbank június 23-án hozta forgalomba 2031.05.29-i lejáratú, változó kamatozású (háromhavi BUBOR + 0,6 százalék), MJ31NV01 jelzáloglevél második sorozatrészletét, amelyre a tőkepiaci szereplők összesen mintegy 12 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot.

A bank a beérkezett ajánlatok alapján végül 10 milliárd forintot fogadott el.

„A mostani aukció eredménye és a beérkezett ajánlatok volumene ismét alátámasztotta, hogy a jelenlegi szenzitív piaci környezet ellenére van kereslet a jelzáloglevelek iránt az intézményi befektetők részéról. Ez azért is fontos, mert újabb források bevonását teszik lehetővé az MBH Jelzálogbank számára, ezzel is elősegítve a jelzáloghitelezés további erősítését. A hazai tőkepiac egyik meghatározó szerepelőjeként az MBH Jelzálogbank továbbra is aktív kibocsátó, amit kiemelten fontosnak tartunk” – mondta Dr. Nagy Gyula, az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet vezérigazgatója.

A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, ezáltal támogatva az elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A hitelintézetnek ez volt az idei harmadik intézményi jelzáloglevél-aukciója, januárban 8,75 milliárd, májusban pedig 9 milliárd forint értékben bocsátott ki előbb fix, majd változó kamatozású jelzáloglevelet. Az intézményi befektetők mellett a hitelintézet 2025 márciusa óta a lakosság számára is kínál jelzáloglevelet, amelyek iránt szintén számottevő az érdeklődés.

