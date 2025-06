Accorde: a gyengülő dollár Trump egyetlen sikeresen végrehajtott ígérete

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Gazdaság- és geopolitikában eseménydús hónap hozott unalmas júniust a piacokon, így szinte nagyítóval kell keresni olyan instrumentumot, ami nem a hóeleji szinten kereskedik. Az izrael-iráni konfliktus ugyan megmozgatta az olajárat némileg, de a mérsékelt iráni reakcióknak köszönhetően ez is, mint a háború, relatíve hamar rövidre zárult. A sok instabil pont között egy valami továbbra is kitartott, mégpedig a gyengülő dollár, ami Trump elnökségének első szűk fél éve alatt az egyetlen ígérete volt, amit sikeresen végrehajtott. Még így sem mondható olcsónak a dollár hosszabb távon visszatekintve és egyelőre nem is igazán látszik a trendforduló a gazdasági bizonytalanságok miatt, amit összefoglaló néven Donald Trumpnak nevezhetünk.

A gyengülő dollár által is támogatva a hónap végére az amerikai indexek visszaemelkedtek februári abszolút csúcsukhoz, miközben az említett bizonytalanságok miatt a várakozások nem igazán javultak, ezzel és az európai piacok oldalazásával pedig ismét nyílt az olló a két régió értékeltségeiben. Ezzel együtt nem változtattunk a hónapban ajánlott portfóliónkon, hiszen jelentős változás sem gazdaságilag, sem piaci szempontból nem történt egy hónappal korábbihoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 10%

EUR kitettség: 50%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 20%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ