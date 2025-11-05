Közeleg a nap, amely 200 milliárd dollárt mozgathat meg az USA-ban

Általában az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntései nem igazán érdekli a befektetőket, azonban holnap egy olyan tárgyalássorozat veszi kezdetét, amelynek végén óriási pénzek mozdulhatnak meg. Akár az sem lehetetlen, hogy a Legfelsőbb Bíróság egy komoly fiskális stimulust kényszerít ki a Trump kormányból. Mindez egy olyan helyzetben, amikor csúcson a tőzsdék és a dollár is éppen erőre kapott. A döntés kimenetele nem mindegy, akár komoly mozgások is várhatóak.

Jelenleg a befektetők fókusza továbbra is a Fed kamatpályája, a költségvetési politika és a geopolitikai feszültségek körül forog, azonban a mai nap egy ennél is fontosabb eseményre kerül sor, ami ráadásul akár a 2025-ös év egyik legfontosabb globális piaci eseményévé válhat.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ezen a napon kezdi tárgyalni azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy a Donald Trump által az IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) törvényre hivatkozva bevezetett vámok alkotmányosak voltak-e.

Sokak szerint reális esély van rá, hogy eltörik a vámok egy részét, aminek óriási piaci hatása lenne. Mutatjuk mire kell figyelni és azt is, hogy merre mozdulhatnak a profik.