Közeleg a nap, amely 200 milliárd dollárt mozgathat meg az USA-ban

Jelenleg a befektetők fókusza továbbra is a Fed kamatpályája, a költségvetési politika és a geopolitikai feszültségek körül forog, azonban a mai nap egy ennél is fontosabb eseményre kerül sor, ami ráadásul akár a 2025-ös év egyik legfontosabb globális piaci eseményévé válhat.
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság ezen a napon kezdi tárgyalni azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy a Donald Trump által az IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) törvényre hivatkozva bevezetett vámok alkotmányosak voltak-e.
Sokak szerint reális esély van rá, hogy eltörik a vámok egy részét, aminek óriási piaci hatása lenne. Mutatjuk mire kell figyelni és azt is, hogy merre mozdulhatnak a profik.
