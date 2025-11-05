  • Megjelenítés
Okosan spórolni: Az áramdíjcsökkentés új korszaka a KKV-k számára
Okosan spórolni: Az áramdíjcsökkentés új korszaka a KKV-k számára

Az energiafogyasztás jövője már itt van velünk az okosmérők és a rugalmas tarifák formájában. De mit jelent ez a gyakorlatban egy vállalkozás számára? Hogyan segíthet egy okosmérő abban, hogy ne csak kevesebbet fizessünk az áramért, hanem tudatosabban is használjuk azt? Vendégünk volt Szalai Sándor, az E.ON KKV ügyfelek energiaértékesítési vezetője, akivel az okosmérők valódi előnyeiről, a zónaidők tudatos kihasználásáról és a jövő energiafogyasztási trendjeiről beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast az E.ON támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio (Ács András)

