Apelso Capital: tartjuk a jelentősebb kötvénykitettséget

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"Újabb fronton nyílt fegyveres konfliktus június folyamán: Izrael által Irán területére indított rakétatámadás hírére kezdetben felerősödött a kockázatkerülés, amelyet azonban a piac viszonylag gyorsan, néhány nap alatt ledolgozott. A félelem leginkább az olajárban mutatkozott meg, miután Irán részéről felmerült a Hormuzi-szoros lezárásának lehetősége, ami komoly aggodalmat váltott ki a nyersanyagpiacokon. Ennek ellenére az S&P 500 index mindössze néhány százalékra van az „all-time high” szintjétől és az intézményi befektetők pozícionáltsága jelenleg közel semlegesnek mondható, ami adhat még teret a további vételeknek. Párhuzamosan a bizalomvesztés következtében folytatódik a tőkeáramlás normalizálódása, bár kisebb lendülettel, mint az év elején; a korábban Amerika felé irányuló extrém tőkeáramlás visszarendeződésének leginkább továbbra is Európa örülhet. Mellesleg az amerikai fizetőeszköz immár nem tompítja, hanem éppen hogy felerősíti a piaci mozgásokat – mindkét irányba.

Az elmúlt hetekben a korábbi nyomott szintekről visszakorrigáltak a „soft” adatok, noha egy korábbi cikkemben éppen ezen mutatók megbízhatósága ellen emeltem szót. A „korrekcióban” nem elhanyagolható szerepet játszott az Egyesült Államok elnöke, aki az elmúlt időszakban önmagához képest visszafogottabban állt a kamerák elé, így ezen a fronton is csendesebb heteket tudhatunk magunk mögött. A jelenlegi állás szerint a vámok általános szintje körülbelül 10% körül „normalizálódhat”, kivéve természetesen Kínát, ahol ez a szint továbbra is 30% közelében maradhat. Ennek hatására az amerikai fogyasztói inflációs várakozások is mérséklődtek az elmúlt időszakban. Habár Jerome Powell a júniusi FOMC-ülést követően többször is hangsúlyozta, hogy a vámok inflációra gyakorolt hatása továbbra sem egyértelmű, a napokban az inflációs nyomás enyhüléséről tett nyilatkozatát a piac a Fed idei kamatvágásának jeleként értelmezte.

A nyári „vakációjáról” visszatérő amerikai kötvénypiac az elmúlt napokban Powell kijelentésére élénkülést mutatott, míg az elmúlt hetekben különösebb kilengések nélkül, 4,4% körül oszcillált. Bár leginkább az EM országokra jellemző, hogy a helyi deviza és a 10 éves kötvényhozam között pozitív korreláció figyelhető meg, az amerikaiaknak lesz körülbelül három és fél évük, hogy ehhez hozzászokjanak. A megüresedett „safe haven” pozícióra most az európai kötvénypiac jelentkezett be, így egy esetleges globális lassulás következtében az európai core kötvénypiac nyújthat menedéket a befektetőknek.

Nincs új a nap alatt: a magyar gazdaság idei növekedési kilátásait a Jegybank 0,8%-ra rontotta, miközben az inflációs várakozásait az idei évre megemelte. Az alapkamaton továbbra sem változtatott a Monetáris Tanács és Varga Mihály jegybankelnök továbbra is az árstabilitás melletti elköteleződést hangsúlyozta.

Modell portfóliónkon nem változtattunk az elmúlt hónaphoz képest, inkább óvatosabb megközelítéssel tartjuk a jelentősebb kötvénykitettséget, és a nyomottabb részvénysúlyt, helyette az alternatív befektetéseket tartjuk továbbra is."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 40%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 15%

Egyéb devizás kitettség: 5%

