MBH: Amerika talpra állt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Június elején az amerikai 10 éves állampapírhozam kb. 4,45 %–4,51 % között, a 30 éves pedig 4,87 %–4,97 % között mozgott az első két hét adatai szerint. Később, június közepétől a hosszú hozamok enyhén csökkentek (10 éves 4,25 %-es szintre), részben a gyengébb inflációs és munkaerő-piaci adatok miatt. Amennyiben további lassulásra utaló jeleket látunk az USA-ban akkor nem elképzelhetetlen további hozamcsökkenés, és talán jobb erre készülni, ami a rövid távú várakozásokat illeti. Hosszabb távon ugyanakkor az inflációs és fiskális aggodalmak újra kihívások elé helyezhetik az USA állampapírpiacát, ezért egyelőre nem látjuk azt megalapozottnak, hogy a júniusi hozamcsökkenésből tartós trend alakulhatna ki.

A részvénypiacokon már májusban látszottak jelei egy trendfordulónak és ez a fordulat júniusban is kitartott, sőt felerősödött. Az említett trend az USA részvénypiacának más piacokhoz mért alul-teljesítése volt, ami most felülteljesítésbe váltott, és amit valószínűleg a Trump adminisztrációval kapcsolatos bizalmatlanság gerjesztett. Az USA piacának az elmúlt 1 hónapban mutatott relatív ereje leginkább az európai piacokkal szemben volt észrevehető. Ehhez kapcsolódóan szimbolikus pillanat volt június végén, amikor az európai top részvények (az ún. „GRANOLAS” kosár) idei teljesítménye már megegyezett sőt alulmúlta az USA vezető részvényeinek („MAG7”) idei teljesítményét. Tehát Amerika talpra állt, és ledolgozta az eddigi hátrányát. A trendforduló mögött fundamentális okokat is gyaníthatunk, mivel az egy részvényre jutó eredményekkel kapcsolatos várakozások némileg jobban nőttek az USA-ban, mint Európában, de nagyobb szerepe lehetett a korábbi nagyon negatív szentiment megváltozásának.

Az uralkodó hangulatot az Izrael és Irán között kitört háború, majd az USA beavatkozása is csak egy pillanatra tudta megtörni. Ezt követően az emelkedő trend tovább folytatódott és Amerikában az új részvénypiaci csúcs ismét elérhető közelségbe került. Az áprilisi mélypontot követő visszapattanás igen erőteljes volt, így valószínűleg az emelkedő trend első, könnyebben profitra váltható része mögöttünk van, ezt követően egy lassabb ütemű emelkedésre van inkább esély. Rövid távon két fontos dolgot említenénk meg, ami az árfolyamokat meghatározhatja. Az egyik a kedvező szezonális időszak, az USA részvénypiacának elmúlt tizenöt évét tekintve július hónap a legjobb hónapok közé tartozik (átlagban csak a november volt erősebb). A másik tényező a még mindig nem túl szélsőséges pozícionáltság, ami arra utal, hogy a befektetők egy része kimaradhatott az elmúlt időszak emelkedéséből.

Az eszközallokációnkat június végén változatlanul hagynánk, de keresnénk a jó kiszállási lehetőségeket a részvényekből július folyamán, és inkább csökkentenénk a kockázatos eszközök arányán a nyár folyamán."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 100%

EUR kitettség: 0%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

