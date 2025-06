Raiffeisen: a forint kapcsán nem vagyunk optimisták

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai részvénypiac ellenállónak bizonyult a geopolitikai feszültségek ellenére, még úgy is, hogy az Izrael-Irán közötti konfliktusba az USA is belesodródott egy rövid időre. Donald Trump amerikai elnök által elrendelt bombázás félelmet keltett a piacokon, hogy a viszály hamar nagyszabású regionális háborúvá súlyosbodhat. Ám a piaci reakciók hiánya, vagy annak gyengesége sokak számára meglepő lehetett. A korábbi közel-keleti konfliktusokhoz képest visszafogottabb tőkepiaci (és olajpiaci) reakció egy nagyon fontos dologra is rávilágított: az USA gazdasága már közel sem olyan érzékeny a térséget érintő konfliktusokra, mint korábban, hiszen nagyon kis mennyiségben importál olajat a Közel-Keletről, összességében pedig nettó exportőr az energiapiacon. A harcok újbóli fellángolása persze hozhat magasabb árakat és volatilitást az olaj piacán, a komoly rombolással járó extrém piaci reakció valószínűsége azonban igen csekélynek tűnik.

A vámkonfliktusok és geopolitikai feszültségek közepette különösen impozáns, milyen gyorsan kimásztak a gödörből az amerikai részvényindexek. Ami megnyugtató, hogy a gazdaság és a vállalati eredmények -egyelőre- ellenállóak tűnnek a bizonytalansággal szemben, ami kevésbé, hogy az emelkedés nagyon koncentrált a nagy piaci értékű, főleg technológiai vállalatok körében. A kisvállalatok alulteljesítése bizonytalanságot tükröz. Ez utóbbi főleg arra reflektál, hogy a Federal Reserve kamatcsökkentési ciklusát sok kérdőjel övezi a vámpolitika és a Szenátus előtt levő költségvetési csomag miatt, mindez pedig magasan tartja a kötvényhozamokat, a magasabb kamatkörnyezet pedig a kisvállalatoknak nem kedvez. A Fed-nek nincs könnyű dolga ebben a helyzetben, a körülményeket pedig tovább bonyolítja, hogy Trump egyre inkább igyekszik beleszólni az intézmény függetlenségébe, aminek kiteljesedése egy olyan jegybankelnök jelölése lehet, aki „teljesíti” az ő legnagyobb vágyát, a kamatok mérséklését, akár az inflációs kockázatokat figyelmen kívül hagyva. Egy alacsonyabb kamatkörnyezetben a kisvállalatok felülteljesíthetnek, felzárkózhatnak a tech-ralihoz, potenciálisan megágyazva egy tőkepiaci lufinak. Bár Trump nagyon szeretne alacsonyabb kamatokat, az jól látszott az utóbbi hetekben, hogy a kötvénypiacoknak komoly fegyelmező ereje van a rossz gazdaságpolitikával szemben, hiszen a hosszú lejáratú kötvényhozamok kamatcsökkentés esetén is tudnak emelkedni, ha a piaci szereplők úgy gondolják, hogy a Fed elveszíti az infláció elleni harcot. A magasabb hosszú lejáratú kötvényhozamok pedig különösen fájnának a Trump-kormánynak, hiszen a hitelezés referenciapontjaként használt rátákat deklarált céljuk minél inkább leszorítani.

Az amerikai piacok emelkedésében központi szerepe volt a dollár jelentős, több mint 10%-os gyengülésének, amit Trump kereskedelmi politikájával, a növekvő vámokkal, a szövetségesekkel való diplomáciai feszültségekkel, illetve az USA költségvetési hiányával kapcsolatos aggodalmakkal magyarázhatunk. Fontos hozzátenni, hogy a dollár vásárlóerő-paritáson túlértékelt volt tavaly év végén, így egy kifeszített szintről jött ez a gyors és jelentős korrekció. A dollár gyengülése sokat segít az amerikai vállalatok eredményességén, valamint az USA külkereskedelmi egyensúlyának javításán, így feltehetően a Trump-kormány szem nézi rossz szemmel. A dollárnak lehet még tere tovább gyengülni, elnézve azonban a dollárral szembeni – olykor már extrém – negatív hangulatot, a Fed kamatcsökkentéseivel kapcsolatos bizonytalanságot, illetve a gazdaság ellenállóképességét, érdemes lehet az extrém negatív dollár várakozásoktól visszább lépni. Ez alól talán kivételt jelenthet a japán yen, ami extrém alulértékeltsége, a monetáris politika szigorodása, valamint a tőkeáramlások miatt tovább erősödhet majd.

A dollár gyengülése a devizapiaci volatilitás mérséklődésével karöltve a feltörekvő devizák körében is megnyugvást hozott, ez a környezet kedvez a magas kamattartalommal bíró carry devizáknak, köztük a forintnak is. Itt is érdemes óvatosnak lenni, hiszen ezek a carry pozíciók lassan épülnek ki, ahogy a volatilitás hosszabb ideig nyomott marad, ám nagyon hamar tudnak fordulni.

A forint kapcsán nem vagyunk optimisták a jövő évi választásokat övező politikai és gazdasági kockázatok miatt, különösen úgy, hogy a rövid távú dollár gyengülés nagy része már a hátunk mögött lehet. Bár a kamatkülönbözet jelentősre nőtt az euróval szemben az MNB szigorú politikájának köszönhetően, az ország sérülékeny makrogazdasági helyzete számottevő kockázatot jelenthet a hazai fizetőeszközre nézve.

Összességében a feltörekvő piaci részvényeket (Latin-Amerika, Közép-Kelet-Európa) részesítjük előnyben, de a nyersanyag-piacokon és alternatív eszközökben is értéket látunk diverzifikációs szerepük miatt, kiemeltképp az aranyban. A portfolió deviza-allokációjában a forint súlyt 50%-ra csökkentettük, az eurót 30%-ra, a dollár 10%-ra növeltük, a maradék 10% pedig elsősorban yen kitettséget takar."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Raiffeisen Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 30%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

