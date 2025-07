Soha nem hallott az európai cégről, amelyik halálesőt hozhat bármelyik frontra

A német védelmi technológiai szektor egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legrejtélyesebb szereplője lett a Stark nevű drónfejlesztő startup, amely már egy évvel megalakulása után közel félmilliárd eurós értékelésnél járhat.

A cég „kamikaze” drónokat fejleszt, amelyek bevetés közben megsemmisítik nemcsak a célpontot, hanem önmagukat is, lényegében halálesőt hozva a hadszíntérre.

Ezekre a fegyverekre jelenleg hatalmas a kereslet, különösen a német hadsereg részéről. A Stark „Virtus” modellje állítólag a Bundeswehr hivatalos beszerzési listáján is szerepel. Mindez szinte teljes nyilvánosság kizárásával történik:

a Handelsblatt szerint a vállalat honlapja sokáig nem volt elérhető, a részvényesi struktúrája átláthatatlan, és még a befektetői kör egy része sem ismeri pontosan a tulajdonosi hátteret.

A Stark története különösen izgalmas azért is, mert alapítói között megtalálható a Quantum Systems korábbi vezetőgárdájának több tagja, köztük Florian Seibel és Sven Kruck, akik 2024 elején döntöttek úgy, hogy a civil és katonai célú drónok után a harci rendszerek piacára is belépnek. A két cég közötti kapcsolat hivatalosan „megszűnt”, de a gyakorlatban több átfedés is maradt. A Quantum tanácsadó testületének öt tagja is részt vesz a Starkban, köztük olyan ismert befektetők, mint Uwe Horstmann, Moritz Döpfner és Christian Saller.

Ez a kettősség – hivatalosan elkülönített struktúra, de informálisan összefonódó érdekek – különösen érzékeny, amikor állami megrendelések és hadiipari üzletek forognak kockán.

A Stark különlegessége nemcsak a termékeiben, hanem a működésmódjában is rejlik. A vezetésben jelenleg e-kereskedelmi háttérrel rendelkező személyek dominálnak, mint például Johannes Schaback (Sumup korábbi CTO-ja) vagy Robert Maier (Ladenzeile alapítója). A klasszikus katonai vagy hadiipari tapasztalat hiánya elsőre meglepő lehet, de jól illeszkedik abba az új, startupalapú védelempolitikai trendbe, amely a technológiai újítást a gyors alkalmazkodóképességgel ötvözi. A cég „stealth mode”-ban, vagyis szándékosan rejtve működik, ami egyszerre utalhat az üzleti titoktartás fontosságára és a katonai eredetű technológiai logikák átvételére is.

A Stark gyors felemelkedése érzékeny pillanatban érinti a Quantum Systemset is, amely jelenleg tőzsdére lépésre készül.

A cég már megkezdte a tárgyalásokat befektetési bankokkal, és a várakozások szerint akár 2,5 milliárd eurós értékeléssel léphetne piacra.

Ami a Starkot valóban érdekessé teszi, az az, hogy nem csupán egy újabb hadiipari cég, hanem a védelmi startupok következő generációjának szimbóluma lehet. Működése rávilágít azokra a határterületekre, ahol a magántőke, a katonai stratégia és a közérdek összeütköznek. A cég példája azt is megmutatja, hogyan lehet egy új technológiára épülő vállalkozás politikai és befektetői értelemben egyaránt kulcsszereplő, miközben maga a vállalat szinte semmilyen nyilvános kommunikációt nem folytat.

A Handelsblatt szerint fontos kérdés az is, hogy miközben a német haditechnikai ökoszisztéma jövője – beleértve a Starkét is – most formálódik, a következő években eldőlhet, hogy ez a modell versenyképes, etikus és fenntartható marad-e.

