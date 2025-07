Kiheverték a nyugdíjpénzek a tőzsdei őrületet, idén már 11%-ot is lehetett keresni

Jól muzsikáltak az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók 2025 második negyedévében: gyakorlatilag kivétel nélkül pozitív hozamokat termeltek a befektetőknek, amivel nagyrészt kompenzálni tudták a turbulens első negyedév gyengébb teljesítményeit. A legsikeresebb portfólió idén már közel 12%-ot hozott, míg a portfóliók nagy többségének az első félévi hozama az 1-5% közti sávban helyezkedik el. Érdekes kettősség, hogy bár a nyugdíjpénztári megtakarítások hosszú távú célt szolgálnak, a magyar pénztártagok állampapír-túlsúllyal fektetnek be, ez pedig a hozampotenciált is visszafoghatja.

Nem unatkoztak a befektetők 2025 első félévében, a forrongó geopolitikai és világgazdasági környezet a tőkepiaci hozamokat is látványosan megtépázta. Ennek ellenére kizárólag a féléves hozamokat szemlélve nem is lehet észrevenni, hogy mennyire turbulens időszak van mögöttünk: számos európai tőzsdeindex 20% fölötti teljesítményt produkált, a magyar részvényeket követő BUX index is történelmi csúcsot döntött. A vezető amerikai részvényindex, az S&P 500 enyhe pluszban zárta az év első felét, igaz, hogy ezzel egyidejűleg a dollár nagyot gyengült.

Vegyesen teljesítettek, de nagyrészt pluszban vannak a nyugdíjpénzek

A magyar önkéntes nyugdíjpénztári befektetések viszonylag gyengén kezdték az évet, az első negyedévben a szektor egésze 0,7%-os átlagos hozamot termelt, a portfóliók többnyire 1% alatti, sőt több esetben negatív hozamokat produkáltak. A második negyedévben már lényegesen jobban teljesítettek a nyugdíjpénztári portfóliók, egy kivételtől eltekintve mindenütt pozitív hozam mutatkozott, és nem volt ritka a 3%-ot elérő negyedéves hozam sem.

A friss adatok szerint az év elejétől június 30-ig terjedő időszakban -3% és +12% közti hozamokat tehettek zsebre a nyugdíjpénztári megtakarítók.

A leggyakoribbnak a 2-3% közti éven belüli hozam tekinthető, egy esetben pedig már kétszámjegyű hozamról beszélhetünk: az Allianz Kockázatvállaló portfólió 11,8%-ot hozott az év első hat hónapjában. A második és harmadik helyet az Alfa és a Honvéd növekedési portfóliói szerezték meg, rendre 7,9%-os és 7,6%-os első félévi hozammal.

Hosszabb távra visszatekintve az önkéntes nyugdíjpénztárak szerény mértékű, de pozitív reálhozamot biztosítanak a megtakarítóknak: az MNB számításai szerint 2024-ig bezárólag tíz éves távon 0,60 százalék, tizenöt évre 2,16 százalék, húsz évre pedig 1,74 százalék volt a pénztári befektetések infláció feletti évesített hozama. Ez a legjobb portfóliók esetében gyakran 10% fölötti nominális hozamokkal jár együtt, különösen a részvényportfóliók képesek csinos hozamokat termelni.

A legfrissebb, 2025. március végi adatok szerint a magyar önkéntes nyugdíjpénztári szektor utolsó négy negyedéves hozama a teljes portfólióra vetítve 10,2% volt. Igaz, hogy a visszatekintő hozam egy ideje folyamatosan csökken, 2024 első negyedévében több mint kétszer ekkora, 22%-os hozamot is láthattak a számláikon a megtakarítók, ráadásul alacsonyabb visszatekintő infláció mellett.

Továbbra is kötvénytúlsúllyal fektetnek be a magyarok

A magyar önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások számos befektetési stratégiát lehetővé tesznek: a pénztárak kínálatában megtalálhatók a nagyobb részvénysúlyt tartalmazó dinamikus és növekedési portfóliók is, de a kockázatkerülő pénztártagok túlnyomórészt állampapírba is fektethetnek az óvatos portfóliók segítségével. A felülnézeti adatok azt mutatják, hogy a magyarok többnyire a kötvényeket részesítik előnyben, a közvetlen kötvénybefektetések aránya 2025 első negyedévében az 50%-ot is meghaladta, míg részvényekben alig 10%-ot tartottak a pénztártagok.

Fontos, hogy sok esetben a befektetési alapok is kötvény- és részvénykitettséget tartalmaznak, de ezzel együtt is egyértelmű kötvénytúlsúly, sőt államkötvény-túlsúly rajzolódik ki a nyugdíjpénztári megtakarítók portfóliójában. A kötvények előnyei elsősorban rövid távon mutatkoznak meg, hiszen a részvényekkel összevetve alacsonyabb hozampotenciállal bírnak, de kisebb kockázatot is hordoznak. Hosszabb befektetési időtávon viszont jellemzően a részvények kerülnek ki győztesként a két eszközosztály versenyéből, azaz a nagyobb kockázatért cserébe többlethozamra számíthatnak a megtakarítók.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a március végi adat szerint 2264 milliárd forintot kezelnek, az egy pénztártagra jutó átlagos megtakarítás összege 2,1 millió forint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

