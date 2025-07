Mutattunk egy részvényt, épp most szállt el az árfolyama

Nincs hiány izgalmas egyedi sztorikból a tőzsdéken idehaza és nemzetközi szinten sem. Szárnyalnak a kriptók, történelmi csúcsközelben az amerikai tőzsdék, van erő az aranyban is, és a magyar tőzsde is a világ legjobbjai között van. Egy ilyen környezetben sokféleképpen meg lehet fogni az emelkedést, mi pedig már több egyedi lehetőséget is mutattunk az elmúlt hetekben. Volt egy részvény, amivel alig egy hét alatt több mint 20 százalékos hozamra lehetett lecsapni. Még most sem késő beszállni?