Új mémrészvény született: halottnak hitték a céget, majd hirtelen többszörösére ugrott az árfolyam

Új mémrészvény tűnt fel az amerikai tőzsdén, az Opendoor Technologies részvényeinek elképesztő szárnyalása a 2021-es év hírhedt mémrészvény-őrületét idézi, hiszen a háttérben most is intenzív, kisbefektetők vezette spekulációs hullám áll.

Az Opendoor árfolyama hétfőn egy ponton 120%-os pluszban is járt, mielőtt 43%-os emelkedéssel zárta volna a napot – a kereskedést ezalatt több alkalommal is megszakították a túlzott volatilitás miatt.

A papír az előző hat kereskedési napon több mint 500%-ot ralizott úgy,

hogy a cég fundamentálisan semmiféle jelentős változáson nem ment keresztül.

Nem történt sem stratégiai áttörés, sem üzleti fordulat, sem kedvező makrogazdasági hír – a teljes árfolyammozgást gyakorlatilag kizárólag a kisbefektetők, az opciós piaci dinamika és a short squeeze hatások hajtották.

A hétfői közel 1,9 milliárd darabos forgalom révén az Opendoor önmagában a teljes amerikai részvénypiaci kereskedési volumen közel 10%-át tette ki hétfőn.

Összehasonlításként: az Opendoor részvényeiben nagyobb pénzmozgás zajlott le hétfőn, mint a Facebook anyacégének, a Metának a papírjaiban – annak ellenére, hogy a Meta piaci kapitalizációja nagyjából ezerszerese az Opendoorénak.

Az opciós piac különösen beszédes ebben a történetben. Több mint 2,35 millió call opció cserélt gazdát az Opendoor papírjaiban, ami nemcsak a cég történetének, hanem az egész 2025-ös évnek az egyik legnagyobb opciós forgalma volt.

Az opciós forgalom közel fele az adott hét péntekén lejáró ügyletekben zajlott, ami egyértelműen mutatja, hogy az esemény rövid távú spekulációról szólt. A legnépszerűbb, 4,50 dolláros strike-ú call opciók átlagos kötésmérete mindössze 12 kontraktus volt – ez egyértelműen a kisbefektetők dominanciáját jelzi.

Ez az elképesztő mértékű call vételi hullám egy úgynevezett gamma short squeeze-t indított el. Az opciókat eladó piaci szereplők (jellemzően market makerek) kénytelenek voltak részvényt vásárolni, hogy fedezzék a kitettségüket – ez pedig tovább hajtotta az árfolyamot, egy önmagát erősítő spirálba taszítva a részvényt. Mindeközben a közel 24%-os short interest (a nyitott short ügyletek aránya a közkézhányadhoz viszonyítva) miatt a erőteljes shortzárás indult, hiszen az árfolyamemelkedés miatt a shortosok egyre nagyobb veszteségeket kezdet elszenvedni - ez a klasszikus short squeeze pedig még tovább hajtotta felfelé az árfolyamot.

A közösségi média ezen felül egy teljesen új dimenziót adott a jelenséghez. Az Opendoor volt a legaktívabban emlegetett papír a Stocktwits platformon, és kiemelt figyelmet kapott a Reddit WallStreetBets fórumán is.

Az Opendoor Technologies egy 2014-ben alapított amerikai ingatlantechnológiai vállalat, amely az úgynevezett „iBuying” – azaz „instant buying”, vagyis azonnali vásárlási modellel működik. A cég digitális platformján keresztül a lakástulajdonosok gyorsan, online, ingatlanügynökök és hosszas mutogatás nélkül adhatják el otthonukat: az eladó akár 24 órán belül készpénzes ajánlatot kaphat. Az Opendoor algoritmusokra és adatelemzésre építve értékeli az ingatlanokat, megvásárolja, majd felújítja őket, és újraértékesíti azokat nyereséggel.

A cég 2020 decemberében került tőzsdére, amikor összeolvadt a Social Capital Hedosophia Holdings II nevű SPAC-kal. A tranzakció 4,8 milliárd dollárra értékelte a vállalatot, és óriási lelkesedés övezte: sokan úgy gondolták, az Opendoor forradalmasíthatja az ingatlanpiacot – egy „proptech” (property technology) sztori született.

Az Opendoor tőzsdei debütálása a pandémia alatti tőzsdei eufória csúcsán történt. A befektetők kezdetben el voltak ragadtatva a technológiai modell ígéretétől, amely az ingatlaneladás egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tételét ígérte. Azonban a 2022-es év fordulópontot hozott: a korábbi ingatlanpiaci boom lelassult, az infláció elleni küzdelem miatt a Fed kamatemelési ciklusba kezdett, a hitelköltségek megugrottak, és az Opendoor üzleti modellje megingott.

A vállalat működése nagymértékben függött az alacsony kamatkörnyezettől és a lakásárak emelkedésétől – amikor ezek megszűntek, az Opendoor egyre nagyobb veszteséget szenvedett el.

2023-ra és 2024-re a vállalat egyértelműen a SPAC-lufi egyik legnagyobb bukásának számított.

A részvényárfolyam a korábbi, 35 dollár körüli csúcsról 2025 közepére 1 dollár alá zuhant, a piac pedig lényegében leírta a céget. A short pozíciók aránya folyamatosan nőtt, a részvény egyre inkább spekulatív, „centes” papírrá vált, amit az intézményi befektetők már figyelemre sem méltattak.

A jelenlegi árfolyamrobbanás előzményei apró, de kritikus eseményekkel kezdődtek. A kisbefektetői körökben újra felerősödött a spekulatív részvények iránti érdeklődés, különösen az olyan papírok iránt, amelyek erősen shortoltak, alacsony árfolyamúak és könnyen mozgathatók – az Opendoor tökéletes célponttá vált.

A kulcsfigure egy Eric Jackson nevű befektető volt, az EMJ Capital alapítója, aki sorozatban tett közzé optimista bejegyzéseket az X-en, és ezekkel vásárlásra buzdította a befektetői közösséget. Jackson az Opendoort a Carvana-hoz hasonlította, amely 2023-ban a csőd szélén állt, de a költségek csökkentése, és a vállalat stabilizálása után a részvények 100-szorosukra emelkedtek.

Az Opendoor szerinte ugyanebben a helyzetben lehet. Jackson előrejelzése szerint a cég jövő hónapban fog először pozitív EBITDA-ról beszámolni, ami szerinte felélesztheti a Wall Street hitét a részvényben. Jackson posztja előtt az Opendoor részvényei értékük közel 98%-át veszítették el azóta, hogy 2021 februárjában majdnem 36 dolláros történelmi csúcson zártak. Ha az Opendoor visszanyeri a négy évvel ezelőtti értékeltségét, akkor Jackson szerint a részvénynek 82 dolláron kellene kereskednie.

