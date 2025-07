Gránit: az egyértelmű döntési irányok korszaka véget ért

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"2025 júliusában a részvénypiacok tovább emelkedtek, ezzel több részvényindexben is új All Time High-ra jutottak. A hónap során számos vámpolitikai megegyezés született az USA és különböző országok, például Japán és az EU között is, amelyeket Donald Trump korábban sosem látott, hatalmas megállapodásokként jelentett be.

Az EU-val végül 15 százalékos alapvámban egyeztek meg a legtöbb termékkategóriában, beleértve az autóipart is. Az EU emellett elkötelezte magát, hogy több energiát (várhatóan LNG-t) és katonai eszközöket vásárol az USA-tól, és 600 milliárd dollárnyi beruházást is vállal. Összességében a megállapodás meglehetősen aszimmetrikusnak tűnik, és több részlete még nem ismert.

A Fed és annak elnöke, Jerome Powell továbbra is nagy nyomás alatt van; Donald Trump folyamatosan kamatcsökkentésért kampányol. Trump véleménye szerint legalább három százalékkal kellene csökkenteni az irányadó kamatokat.

Az EKB a júliusi ülésén nem vágott kamatot, ezzel továbbra is 2 százalékon tartva az irányadó betéti rátát. A kamatdöntés utáni jegybanki kommentárok pedig arra utaltak, hogy az egyértelmű döntési irányok korszaka véget ért, az EKB nem fog sietni a további lépésekkel. Ezzel a piac által korábban szinte biztosra árazott szeptemberi kamatvágási várakozások októberre tolódtak.

A forint a hónap során stabil maradt, és a vámpolitikai feszültségek ellenére tovább tudott erősödni, ezzel a 396,5-ös szinteket is megközelítve az euróval szemben. Az MNB monetáris politikai szigorja, a magas kamatkülönbözet fenntartása továbbra is segíti a forintot.

A kötvénypiacokon az elmúlt hetekben csökkent a volatilitás. Azonban a 10 éves hozamok a "core" piacon 10-15 pontot emelkedtek a hónap eleji szintekhez képest, ehhez képest a magyar 10 éves hozam stabilabb tudott maradni, és csak 5 pontot gyengült a hónap során.

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 83%

EUR kitettség: 7%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ