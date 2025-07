OTP: korrekciót várunk, részvénysúlyunkat tovább csökkentjük

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Júliusban sem volt megállás a részvénypiacokon, így a fejlett piaci tőzsdeindexek új csúcsaikon vagy annak közelében vannak. A hónap folyamán érkező vámmegállapodások segítették a deeszkalációs narratívát, azonban az előre belengetett 90 megállapodástól még igen távol vagyunk. Az eddigi árfolyamemelkedést nem tartjuk fenntarthatónak, a jelentősen túlvett indexek, az újból beindult kisbefektetői short squeeze „vadászat” miatt rövidtávon korrekciót várunk, a már amúgy is alacsony részvénysúlyunkat így tovább csökkentjük. Középtávon a gazdasági növekedés lassulására és hozamemelkedésre számítunk, ami mellé a vámpolitikai fiaskó fokozódása szintén nem kecsegtet sok jóval a befektetőknek. A következő hetekben érdemes az USA-Kína vámegyeztetésekre, illetve a mega-tech cégek negyedéves jelentéseire figyelni.

A kötvénypiacokon a költségvetési költekezések várható felpörgetése miatt a core piaci hozamgörbék minden futamidőn emelkedtek. Európában egy, a vártnál szigorúbb hangvételű EKB kamatdöntő ülés is ráerősített a kötvényárfolyamok esésére. Ezzel szemben a kockázatosabb papírokra továbbra is van kereslet, Európában például júniusban rekordot döntött a bóvlikötvény kibocsátás. A hozamfelárak többéves viszonylatban szintén látványosan beszűkültek július végére, a FOMO hangulat a piac ezen szegmensét is megfertőzte. Negatív várakozásunk nem változott, a globálisan növekvő fiskális igények és a vámok keltette esetleges inflációs nyomás miatt változatlanul hozamemelkedésre számítunk, így komfortosak vagyunk az alacsony kötvénykitettséggel.

Hazai fronton a forint folytatódó erejét devizakitettségünk növelésére használtuk fel euróval szemben. Az európai növekedési sztori és pozitív carry eddig támogatta a forintot. Ebbe a képbe zavarhat bele az Európa számára előnytelen USA-EU vámmegállapodás (még a bizonytalanság mérséklődése mellett is), az orosz energiahordozókra belengetett amerikai vám, illetve a dollár átmeneti visszapattanása. Év eleje óta nagy short állomány épült fel dollárban, amiből július folyamán elkezdtek zárni, erősítve ezzel az amerikai devizát. Kockázatkerülő hangulat esetén ez tovább fokozódhat, újabb erőt adva az év eleje óta szenvedő zöldhasúnak."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ