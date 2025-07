Raiffeisen: a feltörekvő és a fejlett piacok részvényeiben is van potenciál

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A pénzügyi piacokon várt nyári, csendesebb időszak érdeklődés hiányában idén is elmaradt, eseményekben gazdag heteket tudhatunk magunk mögött. A nagy amerikai részvényindexek tovább emelkedtek, az S&P500 a gyorsjelentési szezon közeledtével új csúcsot is elért. Ezt a felfutást csak a Fed elnök Jerome Powell esetleges elbocsátásával kapcsolatos híresztelések tudták átmenetileg lassítani, ezt azonban a Fehér Ház gyorsan cáfolta, így némileg megnyugtatva a piaci szereplőket az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatban. Ezzel együtt Trump elnök továbbra is elégedetlenségét fejezi ki a kamatok jelenlegi szintjével kapcsolatban.

Ami a vámpolitikát illeti, a Fehér Ház az előre bejelentett júliusi határidő közeledtével megállapította az egyes országokat terhelő betervezett büntetővámokat, majd augusztus 1-ig adott újabb határidőt az államoknak, hogy megegyezzenek az USA kormányzatával. Ez az újabb határidő már nem igazán kavarta fel a piacokat, valószínűleg mára csupán a folyamatban lévő alku részeként tekintenek a szereplők ezekre a módosításokra.

A kamatpolitika kapcsán továbbra is a bizonytalanság, a vámok inflatorikus hatása egyelőre érdemben nem érhető tetten az inflációs számokban. A Fed vezetősége szerint az eddigi áremelkedéseket a vállalatok profitrátája „bánta”, viszont a Fehér Ház által szabott augusztus elsejei jelenlegi határidőt követően tartós áremelkedések várhatóak, mely kihathat a kamatpályára is. A Fed vezetősége meglehetősen megosztott az idei kamatvágások várható számával kapcsolatban, így minden e témában kiadott nyilatkozatot a szokásosnál is nagyobb figyelem fog övezni a piaci szereplők részéről.

Az Egyesült Államok gazdasága továbbra is jó számokat produkál, a hónapban kiadott munkaerőpiaci adatok is optimizmusra adtak okot a befektetőknek. A fiskális politikával kapcsolatban viszont már vegyesek a meglátások, vélhetően ez az oka, hogy a short dollár pozíció bizonyos elemzőházak szerint a legnépszerűbb stratégia a hedge fund-ok körében. Júliusban elfogadásra került az adósságplafon megemelése és egy kb. 3 400 milliárd USD mértékű költségvetési stimulus, amely némi megnyugvásra adott okot a kötvénypiacon, az adósságpálya hosszútávú fenntarthatósága azonban foglalkoztatja a befektetőket. A harmincéves államkötvény hozama továbbra is magas szinten maradt, ez a Trump kormányzatnak fékező erőt jelenthet az agresszívabb adócsökkentések és egyéb gazdaságélénkítő intézkedések bevezetése kapcsán. A gyengébb dollár, mint azt korábban is kifejtettük, vélhetően nincs a jelenlegi kormányzat ellenére, mivel deklarált céljuk a külkereskedelmi mérleg javítása.

Európában a kötvényhozamok szintén érdekes képet festenek. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke egy júliusi parlamenti vitában egy kérdésre eleinte nem védte meg a pénzügyminisztere pozícióját, erre a harmincéves kötvények 5.45%-os hozamszintet értek el, miután a befektetők a fiskális szigor lazulásától kezdtek tartani. Ezen nem javított az a friss OBR elemzés sem, mely szerint a jelenlegi demográfiai helyzet és gazdaságpolitika 2070-re akár 270% fölé viheti a szigetország GDP-arányos államadósságát. A kontinensen a német és francia harmincéves kötvények hozama elérte a 2011-es euróválság idején utoljára látott szinteket. Az Európai Központi Bank a legutóbbi ülésén az irányadó kamatot változatlanul tartotta, Christine Lagarde viszont nem tette le voksát egy konkrét kamatpálya mellett, tehát nem zárta ki, hogy egy következő kamatdöntés ne emelés legyen. Az Unió monetáris politikáját érdemben vezérelheti majd a vámokkal kapcsolatos megállapodás, illetve az abból fakadó várható inflációs hatások.

Jelenleg is látunk fantáziát a feltörekvő piaci részvények körében (Latin-Amerika, Közép-Kelet Európa), illetve az USA és más fejlett piacok részvényeiben is van potenciál. Utóbbiak esetében talán még fontosabb az egyedi kiválasztás, mint az ezt megelőző időszakokban, ugyanis nagyon kiugró különbségeket látunk az egyes szektorok és vállalatok teljesítményét és kilátásait illetően, ami részben betudható a szektor- és termékspecifikus vámok várható bevezetésének is. Továbbra sem vagyunk optimisták a hazai fizetőeszköz teljesítményével kapcsolatban. A forintot a jelen kamatszint erősíti, azonban a magyar gazdaság nyitottsága, sérülékenysége jelentős kockázatot jelent, és a közelgő választások miatt volatilis időszak várhat a forintra. A nyersanyagpiac és az alternatív eszközök is adnak lehetőségeket, diverzifikációs szerepük jelentős, ilyen kiemeltképp az arany."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Raiffeisen Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 30%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

