Befektetési forradalom jöhet Lengyelországban – újabb rakétát gyújt be a száguldó tőzsde?

A lengyel pénzügyminisztérium bejelentette a Személyes Befektetési Számlák (Osobiste Konto Inwestycyjne, OKI) bevezetésének tervét. A minisztérium közlése szerint

a lengyelek megtakarításainak több mint fele még mindig készpénzben és bankbetétekben van – olyan eszközökben, amelyek évtizedek óta nem nyújtanak reálhozamot, ez az EU nagy gazdaságai között a legmagasabb arány.

Az OKI-számlák a svéd Befektetési-Megtakarítási Számlák (Investeringssparkonto, ISK) mintájára jönnek létre. Ezeken keresztül a lakossági megtakarítók 100 000 złoty értékig fektethetnek be szabályozott piacokra és egyéb eszközökbe tőkenyereség-adó fizetése nélkül. Az összegből legfeljebb 25 000 złoty-t lehet betétekre és megtakarítási kötvényekre fordítani.

Andrzej Domański pénzügyminiszter bemutatott példája szerint

egy 50 000 złoty összegű befektetés 5%-os hozam mellett jelenleg 475 złoty tőkenyereségadót vonna maga után. OKI használatával ez az adó nulla lenne. Ha a befektetés hozama 10%, akkor az előny még nagyobb.

A 100 000 złoty feletti befektetéseknél a küszöbérték feletti részre alacsonyabb, 0,8-0,9%-os adókulcs vonatkozik majd. Az adókulcs változó lesz, és minden év novemberében jelentik be. Jelenleg a befektetési nyereséget 19%-os kulccsal adóztatják.

A pénzügyminisztérium becslése szerint az új számlák bevezetése 250-300 millió złoty (kb. 23-28 milliárd forint) adóbevétel-kiesést eredményezne. A tervek még tárcaközi és nyilvános egyeztetéseken mennek keresztül, a vonatkozó jogszabálytervezetet várhatóan ősszel mutatják be.

Domański szerint az OKI-k reális bevezetési időpontja 2026 közepe lehet. A miniszter úgy véli, a változások jelentős ösztönzést jelentenek majd a befektetések népszerűsítésére, ami hozzájárul a lengyel vállalkozások innovációjának és versenyképességének növekedéséhez, és következésképpen az egész gazdaságéhoz is.

Donald Tusk miniszterelnök üdvözölte a kezdeményezést, szerinte nagy könnyebbséget jelent majd a megtakarítóknak. A szakértők azonban szkeptikusabbak: Łukasz Bugaj, a Bank Millennium befektetési tanácsadója szerint az OKI-k tovább bonyolítják az egész rendszert, és csak viszonylag szerény előnyöket kínálnak az átlagembernek. Piotr Arak, a VeloBank vezető közgazdásza szerint pedig ez egy érdekes termék, de főként azok számára vonzó, akik már aktívan befektetnek, új megtakarítói csoportot nem hoz létre.

Lengyelország lépése illeszkedik abba az EU-s stratégiába, melynek lényege, hogy adóelőnyöket kínáló lakossági megtakarítási számlákkal kell ösztönözni a bankbetét-túlsúlyos megtakarítási állomány európai részvénybefektetések felé történő elmozdulását. A "savings and investments account" (SIA) elképzelésről itt írtunk bővebben.

Lengyelország részvénypiaca 2025-ben páratlan menetelést produkált: a lengyel tőzsdeindex év eleje óta már 36%-os pluszban van, és a 10 legjobban hozó magyar befektetési alap szinte mindegyike jelentős lengyelrészvény-kitettséggel rendelkezik. A 2025-ben legjobban menő részvényalapok listája az alábbi cikkünkben olvasható.

