Befektetési forradalom jöhet Lengyelországban – újabb rakétát gyújt be a száguldó tőzsde?

A lengyel pénzügyminisztérium bejelentette a Személyes Befektetési Számlák (Osobiste Konto Inwestycyjne, OKI) bevezetésének tervét. A minisztérium közlése szerint
a lengyelek megtakarításainak több mint fele még mindig készpénzben és bankbetétekben van – olyan eszközökben, amelyek évtizedek óta nem nyújtanak reálhozamot, ez az EU nagy gazdaságai között a legmagasabb arány.
Az OKI-számlák a svéd Befektetési-Megtakarítási Számlák (Investeringssparkonto, ISK) mintájára jönnek létre. Ezeken keresztül a lakossági megtakarítók 100 000 złoty értékig fektethetnek be szabályozott piacokra és egyéb eszközökbe tőkenyereség-adó fizetése nélkül. Az összegből legfeljebb 25 000 złoty-t lehet betétekre és megtakarítási kötvényekre fordítani.
Polska gospodarka potrzebuje inwestycji, a Polacy skutecznych narzędzi oszczędzania. Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI) to możliwość inwestycji do 100 tys. zł bez podatku. Wzmacniamy rynek kapitałowy, aby zapewnić firmom rozwój.— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) August 5, 2025
Andrzej Domański pénzügyminiszter bemutatott példája szerint
egy 50 000 złoty összegű befektetés 5%-os hozam mellett jelenleg 475 złoty tőkenyereségadót vonna maga után. OKI használatával ez az adó nulla lenne. Ha a befektetés hozama 10%, akkor az előny még nagyobb.
A 100 000 złoty feletti befektetéseknél a küszöbérték feletti részre alacsonyabb, 0,8-0,9%-os adókulcs vonatkozik majd. Az adókulcs változó lesz, és minden év novemberében jelentik be. Jelenleg a befektetési nyereséget 19%-os kulccsal adóztatják.
A pénzügyminisztérium becslése szerint az új számlák bevezetése 250-300 millió złoty (kb. 23-28 milliárd forint) adóbevétel-kiesést eredményezne. A tervek még tárcaközi és nyilvános egyeztetéseken mennek keresztül, a vonatkozó jogszabálytervezetet várhatóan ősszel mutatják be.
Domański szerint az OKI-k reális bevezetési időpontja 2026 közepe lehet. A miniszter úgy véli, a változások jelentős ösztönzést jelentenek majd a befektetések népszerűsítésére, ami hozzájárul a lengyel vállalkozások innovációjának és versenyképességének növekedéséhez, és következésképpen az egész gazdaságéhoz is.
Donald Tusk miniszterelnök üdvözölte a kezdeményezést, szerinte nagy könnyebbséget jelent majd a megtakarítóknak. A szakértők azonban szkeptikusabbak: Łukasz Bugaj, a Bank Millennium befektetési tanácsadója szerint az OKI-k tovább bonyolítják az egész rendszert, és csak viszonylag szerény előnyöket kínálnak az átlagembernek. Piotr Arak, a VeloBank vezető közgazdásza szerint pedig ez egy érdekes termék, de főként azok számára vonzó, akik már aktívan befektetnek, új megtakarítói csoportot nem hoz létre.
Lengyelország lépése illeszkedik abba az EU-s stratégiába, melynek lényege, hogy adóelőnyöket kínáló lakossági megtakarítási számlákkal kell ösztönözni a bankbetét-túlsúlyos megtakarítási állomány európai részvénybefektetések felé történő elmozdulását. A "savings and investments account" (SIA) elképzelésről itt írtunk bővebben.
Lengyelország részvénypiaca 2025-ben páratlan menetelést produkált: a lengyel tőzsdeindex év eleje óta már 36%-os pluszban van, és a 10 legjobban hozó magyar befektetési alap szinte mindegyike jelentős lengyelrészvény-kitettséggel rendelkezik. A 2025-ben legjobban menő részvényalapok listája az alábbi cikkünkben olvasható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Többet vásároltak a Burger King éttermeiben, mégsem örülnek a befektetők
A második negyedéves eredmény csalódást okozott.
Hszi Csin-ping betiltotta a bullshitelést a kormányban
Olyan bürokrácia-ellenes kampányt hirdetett, ami a kínai gazdaságot is megrázhatja.
Jó hír az amerikai munkaerőpiacról, de lehet, hogy mégsem örülhetünk
Zavarosak lehetnek az adatok.
Most egy nagy cég vezérét pécézte ki Trump: lemondatná alig fél év után
A kínai kapcsolataira hivatkozva.
Ahogy jöttek a vámok, úgy indultak be az áremelések
Donald Trump ennek nagyon nem fog örülni.
Eltemették a demokratikus Románia első elnökét – Fontos politikusok hiányoztak a szertartásról
Ion Iliescut emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták.
Történelmi káosz a brit jegybankban: két szavazási fordulóra volt szükség a kamatdöntéshez
Olyan patthelyzetnél vágtak, amire még nem volt példa soha.
Van is európai árstabilitás, meg nincs is
Nehéz hónapok elé néz az EKB.
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Energiahatékonysági szakpolitikai csomag
Az IEA friss keretrendszere világos: szabályozás, információ, ösztönzők - ezek a hatékony klímapolitika alappillérei.
SPB: Jelentős mértékben visszaesett a fogyasztás az USA-ban
Makrogazdasági szempontból egy rendkívül meghatározó időszakhoz érkeztünk. A múlt heti események alapján megerősítést nyert, hogy várakozásaink nagyrészt helytállóak voltak: előrejelz
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Vagy nő, vagy fogy - Film a HOLD első harminc évéről
Nemrég ünnepeltük a HOLD 30. szülinapját. Ezt a három évtizedes utazást foglalja össze a cég eddigi három vezérigazgatója és összes partnere a szülinapi kisfilmünkben. A... The post Vagy n
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Lesújtó adatok érkeztek – Mégsem olyan ütésálló az amerikai gazdaság?
Érdemes körültekintően figyelni az USA-ban zajló változásokat.