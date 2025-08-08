Belenyúl Trump az amerikaiak nyugdíj-megtakarításaiba: 12 ezermilliárd dollár kerülhet új kezekbe

Donald Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely lehetővé tenné alternatív befektetések, köztük magántőke-befektetések, ingatlan és kriptovaluta elérését a 401(k) nyugdíjszámlákon, ami jelentős változást hozhat az amerikai nyugdíj-megtakarítások piacán – írja a Reuters.

Az elnöki rendelet megkönnyíti a magántőke- és egyéb alapkezelők számára, hogy hozzáférjenek az amerikaiak több ezermilliárd dollárnyi nyugdíj-megtakarításához. A Fehér Ház által kiadott összefoglaló szerint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) meg kell vizsgálnia, hogyan könnyítheti meg az alternatív befektetésekhez való hozzáférést a befizetésalapú (DC) nyugdíjrendszerekben.

A rendelet utasítja a munkaügyi minisztert, hogy egyeztessen a pénzügyminisztériummal, az SEC-vel és más szövetségi szabályozókkal, valamint vizsgálja felül a korábbi iránymutatásokat. Ez nagy előnyt jelenthet olyan nagy alternatív vagyonkezelőknek, mint a Blackstone, KKR és Apollo Global Management, megnyitva előttük a 12 ezermilliárd dolláros nyugdíjalap-piacot.

A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock már jövőre tervezi elindítani saját nyugdíjalapját, amely magántőke- és magánhitel-eszközöket is tartalmaz majd. Az ügy támogatói szerint a fiatalabb megtakarítók profitálhatnak a kockázatosabb befektetések potenciálisan magasabb hozamából olyan alapokban, amelyek a nyugdíjkorhatár közeledtével konzervatívabbá válnak.

"A vagyonkezelők számára ez egy 12 000 milliárd dolláros nyugdíjpiac, amelyhez korábban nem fértek hozzá. Számukra ez jelentős lehetőség" – nyilatkozta Jason Kephart, a Morningstar elemzője. Hozzátette azonban: "Az egyéni befektetők szempontjából viszont kevésbé egyértelmű a helyzet a további díjak, a nagyobb összetettség és az alacsonyabb átláthatóság miatt."

Az új befektetési lehetőségek kevésbé szigorú közzétételi követelményekkel járnak, és általában nehezebben válthatók készpénzre, mint a nyilvánosan kereskedett részvények és kötvények. A befektetés általában magasabb díjakkal is jár.

A magántőke-cégek számára vonzó az új tőkeforrás, amit a lakossági befektetők képviselhetnek, különösen a magas kamatlábak három éve után, amely megnehezítette hagyományos üzleti modelljüket. A szakértők szerint azonban a változás nem fog egyik napról a másikra bekövetkezni, és jogi kockázatokat is rejt.

Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója azonban egy elemzői beszélgetésen elismerte, hogy a változás kihívásokat jelent a vagyonkezelők számára. "A valóság az, hogy sok jogi kockázat van. Sok probléma kapcsolódik a befizetésalapú nyugdíjüzlethez" – mondta Fink.

A kriptovaluták nyugdíjszámlákba való bevonásának megkönnyítése Trump legújabb lépése a digitális eszközök támogatására, és nagy előnyt jelenthet az ágazat számára,

beleértve az olyan kripto-ETF-eket működtető vagyonkezelőket is, mint a BlackRock és a Fidelity.

Ugyanakkor nem mindenki támogatja egyöntetűen az intézkedést: Elizabeth Warren demokrata szenátor korábban levelet írt az Empower Retirement vezérigazgatójának, amelyben aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogyan lehetne megvédeni a magánbefektetésekbe helyezett nyugdíj-megtakarításokat, tekintettel az ágazat gyenge befektetővédelmi intézkedéseire, átláthatóságának hiányára, drága kezelési költségeire és a magas hozamokra vonatkozó megalapozatlan állításokra.

