Hazatér az üveg mestere – Lukácsi László nagyszabású bemutatkozása Budapesten

Lukácsi László neve évtizedek óta visszatérő szereplője a világ rangos gyűjteményeinek és kiállításainak: a londoni Victoria & Albert Museum, a németországi Coburg Üvegmúzeum, vagy az amerikai Flint Institute of Arts csak néhány azon intézmények közül, amelyek állandó anyagukban őrzik műveit. A művész idén negyvenéves alkotói jubileumát ünnepli és ez a budapesti bemutatkozás a hazai közönség számára nem csupán egy retrospektív visszatekintés, hanem egyfajta hazatérés, amely a nemzetközi pályán megerősödött életmű újraértékelését is lehetővé teszi.
Lukácsi jellegzetes alkotásai hidegtechnikai eljárással, síküvegből és tükrökből, rétegről rétegre építve születnek, majd hosszú hetek precíz csiszolómunkájával nyerik el végső formájukat. Műveinek karakteres formáit a természet inspirálja, de ezek az alkotások jóval túlmutatnak a vizuális impressziókon: az üveg a gondolati mélység és érzelmi átláthatóság médiumává válik kezei között.
A kiállítás különlegessége, hogy nyolc Lukácsi-alkotás látható egy térben, köztük friss, eddig ritkán bemutatott darabok is. Ilyen mértékű hazai jelenlétre évek óta nem volt példa. A nemzetközi színtéren megérlelt munkák most újra közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a hazai közönséggel, gyűjtőkkel, műkedvelőkkel – és ez nemcsak kulturális, hanem műkereskedelmi szempontból is jelentős mozzanat.
A tárlat ugyanakkor nem csupán az életmű ünneplése. Lukácsi Boldizsár, a művész fia is bemutatkozik a kiállításon, aki saját formanyelvén keresztül reflektál a családi örökségre. Fiatal kora ellenére már több nemzetközi eseményen szerepelt, például a The Venice Glass Week, a japán Kanazawa Nemzetközi Üvegkiállítás vagy az amerikai Habatat meghívásos kiállításain. Művei érzékenyen reagálnak a fényre, az anyag sajátos dinamizmusára, miközben tartalmukban a belső egyensúly és érzelmi tisztaság kérdéseit járják körül.
A GLASS IN CONTEXT ugyanakkor tágabb kontextusba is helyezi a magyar üvegművészetet. A válogatásban helyet kaptak olyan meghatározó hazai és nemzetközi mesterek is, mint Bohus Zoltán, a „fény szobrásza”, Lugossy Mária, vagy a cseh Stanislav Libenský és Jaroslava Brychtová alkotópáros, valamint Dale Chihuly és Toots Zynsky, akik az amerikai stúdióüveg-mozgalom megkerülhetetlen alakjai.
Ez a tárlat finoman, de érzékelhetően reflektál arra a tényre is, hogy az üveg, mint autonóm művészi médium egyre erősebben van jelen a gyűjtői piacokon is. A műfaj technikai kifinomultsága, egyedi karaktere és ritkasága miatt különleges státuszt vívott ki magának olyan kortárs műtárgyként, amely hosszú távon is értékálló.
A kiállítás kurátora a Ferenczy- és Prima-díjas üvegművész, Borbás Dorka, szakmai partnere pedig a Bohus–Lugossy Alapítvány, amely a magyar üvegművészet nemzetközi jelenlétét évek óta aktívan támogatja.
A GLASS IN CONTEXT 2025. szeptember 5-ig látogatható a Nemes Galériában, nemcsak az üveg kedvelőinek, de minden olyan gyűjtőnek és művészetkedvelőnek, aki érteni és értékelni kívánja, hogyan válik egy törékeny anyag időtálló műtárggyá.
Címlapkép: Lukácsi László üvegszobra a Glass in Context kiállításon, Nemes Galéria. Fotó: Kocsis Bence
Címlapkép forrása: targyfotozascom
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
