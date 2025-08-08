Hazatér az üveg mestere – Lukácsi László nagyszabású bemutatkozása Budapesten

Vannak pillanatok, amikor egy kiállítás nem csupán esemény, hanem jelzésértékű fordulópont is: egy újraértelmezés lehetősége. A Nemes Galéria nyári tárlata, a GLASS IN CONTEXT – Üveg mint képzőművészet pontosan ilyen. A kiállítás nemzetközi szereplőgárdája önmagában is rangot ad az eseménynek, de az igazi szenzáció, hogy Lukácsi László, a kortárs magyar üvegszobrászat nemzetközileg is elismert mestere, hosszú idő után most először mutatkozik be újra ilyen átfogó módon Magyarországon.

Lukácsi László neve évtizedek óta visszatérő szereplője a világ rangos gyűjteményeinek és kiállításainak: a londoni Victoria & Albert Museum, a németországi Coburg Üvegmúzeum, vagy az amerikai Flint Institute of Arts csak néhány azon intézmények közül, amelyek állandó anyagukban őrzik műveit. A művész idén negyvenéves alkotói jubileumát ünnepli és ez a budapesti bemutatkozás a hazai közönség számára nem csupán egy retrospektív visszatekintés, hanem egyfajta hazatérés, amely a nemzetközi pályán megerősödött életmű újraértékelését is lehetővé teszi.

Lukácsi László: Bronz csiga, 2024. Fotó: Kocsis Bence

Lukácsi jellegzetes alkotásai hidegtechnikai eljárással, síküvegből és tükrökből, rétegről rétegre építve születnek, majd hosszú hetek precíz csiszolómunkájával nyerik el végső formájukat. Műveinek karakteres formáit a természet inspirálja, de ezek az alkotások jóval túlmutatnak a vizuális impressziókon: az üveg a gondolati mélység és érzelmi átláthatóság médiumává válik kezei között.

Lukácsi László: Levél, 2023. Fotó: Kocsis Bence

A kiállítás különlegessége, hogy nyolc Lukácsi-alkotás látható egy térben, köztük friss, eddig ritkán bemutatott darabok is. Ilyen mértékű hazai jelenlétre évek óta nem volt példa. A nemzetközi színtéren megérlelt munkák most újra közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a hazai közönséggel, gyűjtőkkel, műkedvelőkkel – és ez nemcsak kulturális, hanem műkereskedelmi szempontból is jelentős mozzanat.

A tárlat ugyanakkor nem csupán az életmű ünneplése. Lukácsi Boldizsár, a művész fia is bemutatkozik a kiállításon, aki saját formanyelvén keresztül reflektál a családi örökségre. Fiatal kora ellenére már több nemzetközi eseményen szerepelt, például a The Venice Glass Week, a japán Kanazawa Nemzetközi Üvegkiállítás vagy az amerikai Habatat meghívásos kiállításain. Művei érzékenyen reagálnak a fényre, az anyag sajátos dinamizmusára, miközben tartalmukban a belső egyensúly és érzelmi tisztaság kérdéseit járják körül.

Lukácsi László üvegszobrai a Glass in Context kiállításon, Nemes Galéria. Fotó: Kocsis Bence

A GLASS IN CONTEXT ugyanakkor tágabb kontextusba is helyezi a magyar üvegművészetet. A válogatásban helyet kaptak olyan meghatározó hazai és nemzetközi mesterek is, mint Bohus Zoltán, a „fény szobrásza”, Lugossy Mária, vagy a cseh Stanislav Libenský és Jaroslava Brychtová alkotópáros, valamint Dale Chihuly és Toots Zynsky, akik az amerikai stúdióüveg-mozgalom megkerülhetetlen alakjai.

Ez a tárlat finoman, de érzékelhetően reflektál arra a tényre is, hogy az üveg, mint autonóm művészi médium egyre erősebben van jelen a gyűjtői piacokon is. A műfaj technikai kifinomultsága, egyedi karaktere és ritkasága miatt különleges státuszt vívott ki magának olyan kortárs műtárgyként, amely hosszú távon is értékálló.

Megidézett mesterek: Toots Zynsky és Dale Chihuly, Bohus Zoltán, Lugossy Mária üvegszobrai a Glass in Context kiállításon, Nemes Galéria. Fotó: Kocsis Bence

A kiállítás kurátora a Ferenczy- és Prima-díjas üvegművész, Borbás Dorka, szakmai partnere pedig a Bohus–Lugossy Alapítvány, amely a magyar üvegművészet nemzetközi jelenlétét évek óta aktívan támogatja.

A GLASS IN CONTEXT 2025. szeptember 5-ig látogatható a Nemes Galériában, nemcsak az üveg kedvelőinek, de minden olyan gyűjtőnek és művészetkedvelőnek, aki érteni és értékelni kívánja, hogyan válik egy törékeny anyag időtálló műtárggyá.

Címlapkép: Lukácsi László üvegszobra a Glass in Context kiállításon, Nemes Galéria. Fotó: Kocsis Bence

Címlapkép forrása: targyfotozascom

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ