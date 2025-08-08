Megérkeztek a Zwack legfrissebb számai

Közzétette legfrissebb, idei első negyedéves számait a Zwack. Az időszak során a vállalat növekvő árbevételről és profitról számolt be, a kedvező termékösszetétel és a prémium kategória erősödése javította az eredményességet, ugyanakkor az infláció utóhatásai és a belföldi fogyasztás bizonytalansága továbbra is kihívást jelent.

Az április–júniusi időszak volt a Zwack pénzügyi évének első negyedéve.

Az időszak során a bruttó árbevétel 2,8 százalékkal emelkedett év/év alapon, 9,39 milliárd forintra. A nettó értékesítés (jövedéki adó és DRS visszaváltási díj nélkül) 5,75 milliárd forintot tett ki, amely 2,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 4,995 milliárd forint volt, 2,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 9,1 százalékkal nőtt, ezen belül a prémium termékek árbevétele 13,7 százalékkal emelkedett, míg a minőségi termékeké 5,7 százalékkal csökkent. A prémium kategórián belül az Unicum márka árbevétele átlag feletti mértékben nőtt, amit az új Unicum Orange Bitter piaci bevezetése, illetve a húsvéti időszak is támogatott.