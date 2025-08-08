Megérkeztek a Zwack legfrissebb számai

Az április–júniusi időszak volt a Zwack pénzügyi évének első negyedéve.
Az időszak során a bruttó árbevétel 2,8 százalékkal emelkedett év/év alapon, 9,39 milliárd forintra. A nettó értékesítés (jövedéki adó és DRS visszaváltási díj nélkül) 5,75 milliárd forintot tett ki, amely 2,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.
A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 4,995 milliárd forint volt, 2,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 9,1 százalékkal nőtt, ezen belül a prémium termékek árbevétele 13,7 százalékkal emelkedett, míg a minőségi termékeké 5,7 százalékkal csökkent. A prémium kategórián belül az Unicum márka árbevétele átlag feletti mértékben nőtt, amit az új Unicum Orange Bitter piaci bevezetése, illetve a húsvéti időszak is támogatott.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja jelenleg 2490 forint, ami augusztus 13-tól 2990 forintra emelkedik. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29845 forint, így tehát még jobban megéri éves előfizetésre váltani. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés