Örökösödési adóval sújtanák a nyugdíjalapokat, a britek nem repesnek az örömtől

Nathan Bridgeman nyugdíjszakértő, a SeaBridge Ssas igazgatója petíciót indított annak megakadályozására, hogy a nyugdíjak örökösödési adó hatálya alá essenek. A kezdeményezést a brit Alsóház augusztus 7-én fogadta el, és jelenleg 137 aláírással rendelkezik.

Az "Állítsuk meg a nyugdíjalapok és haláleseti juttatások kettős adóztatását" című petíció rámutat, hogy a nyugdíjalapokra kivetett adó elrettenti az embereket a nyugdíjcélú megtakarításoktól. Az új szabályok szerint egy személy halála esetén a kedvezményezetteknek aránytalan és méltánytalan kettős adóztatással - örökösödési és jövedelemadóval - kellene szembenézniük.

Úgy gondoljuk, hogy ez a kettős adóztatás - jövedelemadó és örökösödési adó - azt jelenti, hogy sok kedvezményezettnek akár 67 százalékos adót kellene fizetnie

- áll a petícióban.

Bridgeman a Financial Times Advisernek elmondta, hogy ez a reform a keményen dolgozó megtakarítókat is érintené. "Erkölcsileg helytelennek tűnik megváltoztatni a játékszabályokat, különösen az idősek számára, akiknek nincs idejük módosítani hosszú távú adó- és pénzügyi tervezésüket." - mondta a szakértő.

A petíciónak 10 000 aláírásra van szüksége ahhoz, hogy a kormány válaszoljon rá, és 100 000-re, hogy a parlamentben megvitassák. Bridgeman elmondta, hogy cége továbbra is napirenden tartja ezt a témát és elszámoltatja a kormányt.

"Ez az adóbeszedés elrettent a nyugdíjcélú megtakarítástól, és hatalmas, katasztrofális következményekkel jár, tekintettel az Egyesült Királyságban fennálló időzített nyugdíjbombára. Stabilitásra van szükségünk a nyugdíjak terén, nem arra, hogy politikai labdaként használják" - mondta.

Bridgeman szerint már 634 e-mailt és üzenetet kapott pénzügyi tanácsadóktól és nyugdíjmegtakarítóktól, akik megköszönték neki a petíció elindítását és jelezték, hogy aláírják azt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ