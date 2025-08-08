  • Megjelenítés
Valami nagyon érdekes történik a tőzsdéken
Befektetés

Valami nagyon érdekes történik a tőzsdéken

Portfolio
A befektetői hangulat jelentősen romlott az elmúlt időszakban, amit egyes piaci stratégák paradox módon pozitív jelként értékelnek a részvénypiacok jövőbeli teljesítményére nézve - közölte a CNBC.
Sikerklub hazai kkv-nak
Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!
Információ és jelentkezés

Az American Association of Individual Investors legfrissebb heti felmérése szerint a bearish befektetői hangulat több mint 10 százalékponttal emelkedett, ami február óta a legnagyobb növekedés. A megkérdezett befektetők több mint kétötöde (43,2%) negatívan ítéli meg a részvények teljesítményét a következő hat hónapra vonatkozóan, szemben az előző heti 33%-kal.

A Bespoke Investment Group szerint

a 2022 októberében kezdődött bikapiac óta mindössze negyedik alkalommal fordult elő, hogy a bearish hangulat egy hét alatt 10 ponttal emelkedett.

Paul Hickey, a Bespoke társalapítója szerint bár a felmérés eredményei időnként volatilisek lehetnek, a negatív hangulat általában nem jellemző a piaci csúcsok környékén.

Számos szakértő a befektetői hangulatot ellentétes indikátornak tekinti.

Az elmélet szerint amikor a befektetők pesszimisták, nagyobb valószínűséggel adtak már el részvényeket, így több készpénzzel rendelkeznek, amit befektethetnek.

Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája szerint a medvepárti közhangulat bátorító jel lehet.

Bár a piaci volatilitás jelentősen csökkent az év eleje óta, több negatív hír és adat – például a kereskedelmi partnerekkel szembeni vámemelések, a gyógyszeripari vámokkal kapcsolatos fenyegetések, a Fed kamattartó döntése és a gyenge júliusi munkaerőpiaci jelentés – nyomást gyakorolt a hangulatra, és óvatosságra intette a befektetőket a magas értékeltségi szintek miatt.

Ennek ellenére a részvénypiacok továbbra is jól teljesítenek, amit a vállalati eredmények, a fogyasztói kiadások, a mesterséges intelligencia iránti lelkesedés és a technikai erősség is támogat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2095747847-árfolyam-befektetés-grafikon-kereskedés-mobilalkalmazás-okostelefon-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Portfolio signature
Mutattunk egy izgalmas részvényt, ki is lőtt az árfolyam
Pénzcentrum
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility