500 millió dollár folyt be a Trump-családhoz: most újabb milliárdokat keresnek

Donald Trump családja által támogatott World Liberty Financial 1,5 milliárd dolláros tőkebevonást tervez, hogy nyilvános céget hozzon létre WLFI tokenjei számára – írja a Reuters a Bloombergre hivatkozva.

A Bloomberg pénteki jelentése szerint

a World Liberty Financial befektetőket keres egy 1,5 milliárd dolláros finanszírozási körre, amelynek célja egy olyan nyilvános vállalat létrehozása, amely birtokolni fogja a kriptovállalkozás WLFI tokenjeit.

Az ügylet szerkezete még nem végleges a jelentés szerint, amely bennfentes forrásokra hivatkozik. A lap információi alapján már megkerestek nagy kriptovaluta és technológiai befektetőket a projekttel kapcsolatban.

A World Liberty, amely weboldalán "decentralizált platformként" határozza meg magát, és amelynek társalapítói között szerepel Donald Trump és fiai,

a Reuters számításai szerint 500 millió dollárt hozott a családnak indulása óta.

A World Liberty tokenek ($WLFI) nem minősülnek értékpapírnak az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) besorolása szerint, így nem vonatkoznak rájuk ugyanazok a szigorú ellenőrzési követelmények, mint a részvényekre és más befektetési eszközökre.

