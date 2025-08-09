  • Megjelenítés
500 millió dollár folyt be a Trump-családhoz: most újabb milliárdokat keresnek
Befektetés

500 millió dollár folyt be a Trump-családhoz: most újabb milliárdokat keresnek

Portfolio
Donald Trump családja által támogatott World Liberty Financial 1,5 milliárd dolláros tőkebevonást tervez, hogy nyilvános céget hozzon létre WLFI tokenjei számára – írja a Reuters a Bloombergre hivatkozva.

A Bloomberg pénteki jelentése szerint

a World Liberty Financial befektetőket keres egy 1,5 milliárd dolláros finanszírozási körre, amelynek célja egy olyan nyilvános vállalat létrehozása, amely birtokolni fogja a kriptovállalkozás WLFI tokenjeit.

Az ügylet szerkezete még nem végleges a jelentés szerint, amely bennfentes forrásokra hivatkozik. A lap információi alapján már megkerestek nagy kriptovaluta és technológiai befektetőket a projekttel kapcsolatban.

A World Liberty, amely weboldalán "decentralizált platformként" határozza meg magát, és amelynek társalapítói között szerepel Donald Trump és fiai,

a Reuters számításai szerint 500 millió dollárt hozott a családnak indulása óta.

A World Liberty tokenek ($WLFI) nem minősülnek értékpapírnak az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) besorolása szerint, így nem vonatkoznak rájuk ugyanazok a szigorú ellenőrzési követelmények, mint a részvényekre és más befektetési eszközökre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2200759945-amerika-gazdaságpolitika-kereskedelmi-háború-külgazdaság-külkereskedelem-külpolitika-protekcionizmus-szabadkereskedelem-vámok
Befektetés
Az amerikai vámhistória és tanulságai
Pénzcentrum
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility