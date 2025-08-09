500 millió dollár folyt be a Trump-családhoz: most újabb milliárdokat keresnek

A Bloomberg pénteki jelentése szerint
a World Liberty Financial befektetőket keres egy 1,5 milliárd dolláros finanszírozási körre, amelynek célja egy olyan nyilvános vállalat létrehozása, amely birtokolni fogja a kriptovállalkozás WLFI tokenjeit.
Az ügylet szerkezete még nem végleges a jelentés szerint, amely bennfentes forrásokra hivatkozik. A lap információi alapján már megkerestek nagy kriptovaluta és technológiai befektetőket a projekttel kapcsolatban.
A World Liberty, amely weboldalán "decentralizált platformként" határozza meg magát, és amelynek társalapítói között szerepel Donald Trump és fiai,
a Reuters számításai szerint 500 millió dollárt hozott a családnak indulása óta.
A World Liberty tokenek ($WLFI) nem minősülnek értékpapírnak az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) besorolása szerint, így nem vonatkoznak rájuk ugyanazok a szigorú ellenőrzési követelmények, mint a részvényekre és más befektetési eszközökre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
