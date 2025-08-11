Betelt a pohár a világ legnagyobb vagyonalapjánál, ezt nem teszi zsebre Izrael

A norvég állami vagyonalap megszünteti az izraeli befektetéseit kezelő vagyonkezelőkkel kötött szerződéseit, és portfóliójának egy részét már el is adta a gázai és ciszjordániai helyzet miatt.

A 2 billió dolláros norvég szuverén vagyonalap hétfőn jelentette be, hogy

felmondja az izraeli befektetéseit kezelő vagyonkezelőkkel kötött szerződéseit.

A bejelentés egy sürgős felülvizsgálatot követően történt, amelyet azután indítottak, hogy sajtóhírek szerint a vagyonalap részesedést szerzett egy olyan izraeli sugárhajtómű-gyártó vállalatban, amely az izraeli fegyveres erőknek nyújt szolgáltatásokat, beleértve a vadászgépek karbantartását is.

Az összes izraeli vállalatba történő befektetés, amelyet külső kezelők irányítottak, házon belülre kerül és belső kezelésben lesz

- közölte az alap. A norvég központi bank részeként működő vagyonalap, amely június 30-án 61 izraeli vállalatban rendelkezett részesedéssel, az elmúlt napokban 11 ilyen vállalatban lévő részesedését adta el, bár a közleményben nem nevezték meg ezeket a cégeket.

Ezeket a pozíciókat most lezártuk

- közölte az alap, hozzátéve, hogy továbbra is vizsgálja az izraeli vállalatokat esetleges további eladások céljából. A felülvizsgálat javított átvilágítási folyamatokhoz is vezet.

Az alap izraeli befektetései mostantól azokra a vállalatokra korlátozódnak, amelyek a részvény-referenciaindexben szerepelnek. Azonban nem fogunk befektetni az indexben szereplő összes izraeli vállalatba

- áll a közleményben.

Az alap, amely világszerte 8700 vállalatban rendelkezik részesedéssel, 2024 végén 65 izraeli vállalatban birtokolt részvényeket, amelyek értéke 1,95 milliárd dollár volt. Az elmúlt évben etikai aggályok miatt eladta részesedését egy izraeli energiavállalatban és egy telekommunikációs csoportban, és etikai felügyeleti szerve jelenleg vizsgálja, hogy megváljon-e öt bankban lévő részesedésétől. A norvég parlament júniusban elutasította azt a javaslatot, hogy az alap váljon meg minden olyan vállalattól, amely a megszállt palesztin területeken tevékenykedik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

