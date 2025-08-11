Elképesztő felvételek: videóra vették, ahogy felrobban a legnagyobb amerikai kokszgyár

Robbanás történt egy Pittsburgh melletti U.S. Steel kokszüzemben, ahol több ember megsérült, a mentőcsapatok pedig a lángokkal küzdenek, a létesítményből sűrű füst gomolyog az ég felé.

A hétfői robbanás a Nippon Steel tulajdonában lévő U.S. Steel leányvállalatához tartozó Clairton Coke Works kokszüzemben történt. Helyi híradások szerint

több tucat sérültről érkezett jelentés, bár a sérülések pontos mértéke egyelőre nem ismert.

Rich Lattanzi, Clairton polgármestere a Reutersnek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy véleménye szerint közel egy tucat ember szenvedett súlyos sérüléseket a robbanásban. A polgármester arról is beszámolt, hogy tudomása szerint egy személy eltűnt.

A rescue operation is underway for people trapped under rubble following an explosion at a Pennsylvania steel plant, county officials said. It's not clear how many people are trapped from the blast at the US Steel Clairton Coke Works plant in Clairton.

A CNN információi szerint néhányan a törmelékek alatt rekedtek, a mentőcsapatok pedig azon dolgoznak, hogy elérjék őket. Abigail Gardner, Allegheny megye kommunikációs igazgatója szerint halálos áldozatokról egyelőre nincs megerősített információ.

Josh Shapiro, Pennsylvania kormányzója közösségi médiában jelezte, hogy adminisztrációja kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal, és arra kérte a környéken tartózkodókat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait.

A Clairton Coke Works, amely a Monongahela folyó mentén, Pittsburghtől délre található, az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyártó létesítménye.

Az üzem 10 kokszolókemencével rendelkezik és évente körülbelül 4,3 millió tonna kokszot állít elő, amely az acélgyártás fontos alapanyaga.

A Nippon Steel, Japán legnagyobb acélgyártója, idén júniusban 14,9 milliárd dollárért vásárolta fel a U.S. Steel vállalatot, miután 18 hónapos küzdelmet folytatott az amerikai kormány jóváhagyásáért, mivel az üzlet nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel.

A beszámolókban szereplő képek szerint hatlams pusztítást okozott a robbanás:

MASSIVE EXPLOSION & FIRE at US Steel Clairton Coke Works, Pennsylvania! A thunderous blast rocked the largest coke production plant in North America earlier today near Pittsburgh — triggering a Level 3 Mass Casualty Incident. Emergency crews are rushing to the scene…

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Quinn Glabicki for The Washington Post via Getty Images

