Ez nem néz ki jól – most már esés jön az USA-részvényeknél?
Ez nem néz ki jól – most már esés jön az USA-részvényeknél?

A Bank of America felmérésének több mint húsz éves története óta nem látott csúcson van azon befektetők aránya, akik túlértékeltnek tartják az amerikai részvényeket – írja a Bloomberg.

A Bank of America Corp. havi felmérése szerint a befektetési alapkezelők rekordmagas aránya véli úgy, hogy az amerikai részvények túlértékeltek az áprilisi mélypontok óta tartó erőteljes ralinak köszönhetően.

A résztvevők mintegy 91%-a úgy véli, hogy az amerikai részvények túl drágák, ami a 2001-ig visszamenő adatok alapján a legmagasabb arány.

Bár a globális részvényekbe történő befektetői allokáció a februárihoz hasonló szintre emelkedett, a válaszadók nettó 16%-a még mindig alulsúlyozza az amerikai piacot. A felmérés szerint az általános befektetői hangulat hat havi csúcsra javult: azóta nem volt ilyen optimista a piac, mióta Donald Trump elnök átfogó vámintézkedései felkavarták a pénzügyi piacokat és recessziós félelmeket keltettek. Michael Hartnett, a BofA stratégája szerint a befektetők január óta a legalacsonyabb valószínűséget látják egy "kemény landolásra" (hard landing).

Az amerikai részvényárfolyamok rekordmagasságokba emelkedtek a vártnál jobb vállalati eredményszezon jelei, illetve az azt övező optimizmus miatt, hogy a Fed csökkenteni fogja a kamatokat a gazdasági növekedés lassulásával. Egyes stratégák, köztük Hartnett azonban figyelmeztettek, hogy a rali buborékká fajulhat a monetáris politika és a pénzügyi szabályozás egyidejű lazítása miatt. Az augusztusi felmérés szerint a készpénzszint az összes eszköz százalékában 3,9%-on maradt, ami a bank szerint részvényeladási jelzésnek felel meg.

A július 31. és augusztus 7. között 169 résztvevő bevonásával készült felmérés további eredményei szerint a válaszadók 68%-a szerint a puha landolás a legvalószínűbb kimenetel a globális gazdaság számára a következő 12 hónapban. A legnagyobb kockázatnak a kereskedelmi háború által kiváltott globális recessziót (29%), a Fed kamatcsökkentéseit megakadályozó inflációt (27%), valamint a kötvényhozamok rendezetlen emelkedését (20%) tartják.

