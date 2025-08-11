Két év alatt 100 milliárd forint fölé nőtt az OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap

A 2023 novemberében indult OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap kevesebb mint két év alatt elérte a 100 milliárd forintos nettó eszközértéket – közölte az OTP Alapkezelő. A gyors növekedéshez a pénzbeáramlás mellett a tartott kötvények felértékelődése is hozzájárult.

Az alap elsősorban eurós kibocsátású vállalati és államkötvénybe fektet be, földrajzilag főleg a kelet-közép-európai régióra, valamint kisebb mértékben Nyugat-Európára fókuszál. Jelenleg közel azonos arányban találni vállalati kötvényeket és államkötvényeket az alapban.

A korábbi évek legjobbnak bizonyuló befektetései a banki kötvények voltak, amelyeket szabályozói nyomásra kellett az EU-s bankoknak kibocsátani, és a régióban különösen kedvező felárral lehetett ezeket megvásárolni.

Indulása óta az eurós 4,91%-os, a forintos sorozat pedig 7,95%-os évesített hozamot ért el július 31-ig.

