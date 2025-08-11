  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a masszív összeomlás
Befektetés

Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a masszív összeomlás

Portfolio
Robert Kiyosaki annak idején azzal szerzett hírnevet, hogy sikeresen előre jelezte a 2008-as gazdasági válságot. Azóta számtalanszor próbálta felhívni a nyilvánosság figyelmét a közelgő, szerinte elkerülhetetlen újabb nagy krízisre – most is erre tett kísérletet a pénzügyi guru.

Robert Kiyosaki gyakran részletesen kifejti a Twitteren, hogy szerinte miért van a küszöbön a legújabb összeomlás. Most nem bocsátkozott konkrét részletekbe, hanem azt hangsúlyozta:

a tőzsdei mutatók hatalmas összeomlásra figyelmeztetnek.

Szerinte ez jó hír a klasszikus menekülőeszköznek tekintett arany számára, de az ezüst és a bitcoin is jól szerepelhet egy ilyen helyzetben.

A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru.

Utoljára július végén közvetített egy, a mostani felütéshez hasonló, fajsúlyos üzenetet a követői felé, akkor úgy fogalmazott, hogy egy újabb, 1929-es tőzsdekrachhoz és gazdasági világválsághoz hasonló összeomlás küszöbén állunk. Ennél korábban, június elején pedig ezt írta: most jött el a történelem legnagyobb összeomlásának az ideje, és ez egész nyáron át tartani fog.

Ahogy azonban egy követője is felhívta rá a figyelmet egy nagyon beszédes grafikonnal:

KIYOSAKI MÁR 2011 ÓTA VÁRJA A KÖVETKEZŐ NAGY ÖSSZEOMLÁST, AZÓTA PEDIG MÁR SZÁMTALANSZOR JUTOTT ÚJ TÖRTÉNELMI CSÚCSRA AZ EGYIK LEGNAGYOBB AMERIKAI RÉSZVÉNYINDEX, AZ S&P 500.

kiyo-performance
Robert Kiyosaki múltbeli figyelmeztetései és az S&P 500 tőzsdeindex teljesítménye. Forrás: X
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a történelem egyik legnagyobb összeomlása

Figyelmeztet a guru: összeomlik a globális pénzügyi rendszer

Megjött a figyelmeztetés: itt a történelem legnagyobb összeomlása

Figyelmeztet a neves pénzember: megérkezett a válság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
tőzsde
Portfolio signature
Az amerikai részvénypiac esésére játszanál és sosem sikerül?
Pénzcentrum
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility