Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a masszív összeomlás

Robert Kiyosaki gyakran részletesen kifejti a Twitteren, hogy szerinte miért van a küszöbön a legújabb összeomlás. Most nem bocsátkozott konkrét részletekbe, hanem azt hangsúlyozta:
a tőzsdei mutatók hatalmas összeomlásra figyelmeztetnek.
Szerinte ez jó hír a klasszikus menekülőeszköznek tekintett arany számára, de az ezüst és a bitcoin is jól szerepelhet egy ilyen helyzetben.
Stock market crash indicators warning of massive crash in stocks.Good news for gold, silver, and Bitcoin owners.Bad news for Baby Boomers with 401 k.Take care.— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) August 11, 2025
A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru.
Utoljára július végén közvetített egy, a mostani felütéshez hasonló, fajsúlyos üzenetet a követői felé, akkor úgy fogalmazott, hogy egy újabb, 1929-es tőzsdekrachhoz és gazdasági világválsághoz hasonló összeomlás küszöbén állunk. Ennél korábban, június elején pedig ezt írta: most jött el a történelem legnagyobb összeomlásának az ideje, és ez egész nyáron át tartani fog.
Ahogy azonban egy követője is felhívta rá a figyelmet egy nagyon beszédes grafikonnal:
KIYOSAKI MÁR 2011 ÓTA VÁRJA A KÖVETKEZŐ NAGY ÖSSZEOMLÁST, AZÓTA PEDIG MÁR SZÁMTALANSZOR JUTOTT ÚJ TÖRTÉNELMI CSÚCSRA AZ EGYIK LEGNAGYOBB AMERIKAI RÉSZVÉNYINDEX, AZ S&P 500.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
