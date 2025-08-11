Mindenki a nagy találkozást figyeli, ez dönt arról, hogyan tovább

Jönnek lényeges makroadatok a héten, de a világ mégsem ezekre figyel majd elsősorban, hanem Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára. Évek óta nem volt példa hasonlóra, ezért nem véletlenül felfokozottak a várakozások az ukrajnai háború esetleges lezárását illetően. Itthon viszonylag üres a naptár, így a magyar tőzsde és a forint irányát is elsősorban a két nagyhatalom vezetőjének találkozója határozhatja meg. Ha mégsem "szólna akkorát" a csúcs, akkor az amerikai inflációs adat megrángatja majd a piacot.

Bármilyen furcsa is, a héten nem egy makroadatra vagy kamatdöntésre várunk elsősorban, bár a mostani geopolitikai környezetben felértékelődnek a vámháborúval és fegyveres konfliktusokkal kapcsolatos hírek. Az elmúlt hónapokban úgy tűnt, hogy több mint három év után sem ér véget az ukrajnai vérontás, az amerikai elnök pedig újabb és újabb határidőket szabott meg Moszkvának.

A világ tőzsdéit továbbra is nyomás alatt tartja a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság, az orosz-ukrán háború elsősorban az európai piacokat nyomaszthatja. Furcsa ezt leírni úgy, hogy idén a kelet-közép-európai részvények produkálták eddig a legnagyobb emelkedést. Azonban a háború esetleges lezárása újabb lökést adhatna a régiónknak, illetve a devizapiacon is elindíthatna olyan folyamatot, ami például a forint szempontjából kedvező a bizonytalanság kiárazódása miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Persze egyelőre nem tudni, milyen messze vannak az álláspontok, mekkora az esély a tényleges áttörésre. Néhány napja ugyanis Trump még 100%-os vámmal fenyegette az orosz energiát vásárló országokat, majd onnan jött a bejelentés arról, hogy a héten személyesen találkozhat Putyinnal. Ha létrejön a személyes megbeszélés, akkor az már mindenképp áttörés lesz az eddigi helyzethez képest, hiszen