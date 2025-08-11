Nagy jelentőségű megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) – mint a 4iG Cégcsoport tagja – és a EUTELSAT SA nagy jelentőségű, kötelező érvényű Együttműködési Megállapodást (MoU) írt alá a 2024. november 20. napján bejelentett HUSAT program megvalósítását érintő frekvenciahasználati jogokhoz és pályapozíciókhoz kapcsolódóan - közölte a társaság a BÉT-en.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A cég tájékoztatása szrint a HUSAT program a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban.

A HUSAT program keretében a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd.

Az Együttműködési Megállapodás tárgyát jelentő és az Eutelsat SA által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvencia jogokat a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni, ugyanakkor a jelen bejelentéssel 4iG S&D megerősíti, hogy az MoU jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez.

EUTELSAT SA egy több pályán, saját műholdakat üzemeltető vállalat. Jelenleg 34 geostacionárius pályán és körülbelül 600 alacsony pályán lévő távközlési műholddal rendelkezik, valamint műholdpozíciós jogok és frekvenciák kezelésével foglalkozik, együttműködve a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock - A címlapkép illusztráció

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ