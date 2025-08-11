  • Megjelenítés
Nagy jelentőségű megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt.
Befektetés

Nagy jelentőségű megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt.

Portfolio
A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) – mint a 4iG Cégcsoport tagja – és a EUTELSAT SA nagy jelentőségű, kötelező érvényű Együttműködési Megállapodást (MoU) írt alá a 2024. november 20. napján bejelentett HUSAT program megvalósítását érintő frekvenciahasználati jogokhoz és pályapozíciókhoz kapcsolódóan - közölte a társaság a BÉT-en.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A cég tájékoztatása szrint a HUSAT program a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban.

A HUSAT program keretében a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd.

Az Együttműködési Megállapodás tárgyát jelentő és az Eutelsat SA által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvencia jogokat a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni, ugyanakkor a jelen bejelentéssel 4iG S&D megerősíti, hogy az MoU jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez.

EUTELSAT SA egy több pályán, saját műholdakat üzemeltető vállalat. Jelenleg 34 geostacionárius pályán és körülbelül 600 alacsony pályán lévő távközlési műholddal rendelkezik, valamint műholdpozíciós jogok és frekvenciák kezelésével foglalkozik, együttműködve a nemzetközi és a francia szabályozó hatóságokkal.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

A távközlésnél is nagyobbra nőhet a 4iG titokzatos üzletága

Áldását adta a GVH a 4iG leányvállalatának az üzletére

Stratégiai partnerséget kötött a 4iG és az IAI a Spacecom adósságrendezésére

Nemzetközi űripari együttműködés indul Kazahsztán és a 4iG között

4iG: hangúlyos lesz a következő években az űr-és védelmi ipar

Címlapkép forrása: Shutterstock - A címlapkép illusztráció

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
tőzsde
Portfolio signature
Az amerikai részvénypiac esésére játszanál és sosem sikerül?
Pénzcentrum
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility