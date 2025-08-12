  • Megjelenítés
Hasít a világ legnagyobb alapja, ezek a részvények voltak a sztárbefektetései
Befektetés

Hasít a világ legnagyobb alapja, ezek a részvények voltak a sztárbefektetései

Portfolio
A norvég állami vagyonalap 5,7%-os hozamot ért el 2025 első félévében, ami kismértékben elmaradt a kitűzött céltól – írja a Bloomberg.

Az 1900 milliárd dolláros alap teljesítményét a részvények húzták, amelyek 6,7%-kal emelkedtek a Norges Bank Investment Management keddi jelentése szerint. Az alap összességében 5 bázisponttal (0,05 százalékponttal) maradt el a saját referenciaértékétől.

"Az eredményt a részvénypiacok jó teljesítménye határozta meg, különösen a pénzügyi szektorban" – nyilatkozta Nicolai Tangen vezérigazgató.

Az erősödő norvég valuta negatívan hatott az alapra, ez is hozzájárult ahhoz, hogy összértéke 0,8%-kal csökkent 19 600 milliárd norvég koronára (kb. 1900 milliárd dollárra).

A világ legnagyobb állami vagyonalapja a globális tőzsdén jegyzett részvények mintegy 1,5%-át birtokolja.

Az alap eszközeinek több mint kétharmada részvényekben van, kizárólag Norvégián kívül. Befektetéseinek jelentős része az Egyesült Államokban található, beleértve olyan technológiai vállalatokat, mint az Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon és Meta.

Az 1990-es évek elején alapított NBIM Norvégia olaj- és gázbevételeit fekteti be külföldön a jövő generációi javára. Az alap a pénzügyminisztérium által meghatározott referenciaindexet követi, az aktív vagyonkezelésre korlátozott mozgástere van.

Az alap nemrég bejelentette, hogy kivonta befektetéseit 11 izraeli vállalatból, és megszünteti minden szerződését az izraeli külső alapkezelőkkel a gázai háborúval kapcsolatos közfelháborodás miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi léptékű újrafegyverkezés zajlik Európában, Magyarország is beszáll a buliba

Betelt a pohár a világ legnagyobb vagyonalapjánál, ezt nem teszi zsebre Izrael

Feketelistára tette a izraeli hadseregnek fegyereket szállító cégeket a legnagyobb norvég nyugdíjalap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1986731768-automatizálás-digitális-digitális-társadalom-digitális-transzformáció-innováció-intelligencia-jövő-mesterséges-intelligencia-robotika-technológia
Portfolio signature
Egyetlen szektoron múlik a tőzsdék sorsa - Innen lehet tudni, ha jön az összeomlás
Pénzcentrum
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility