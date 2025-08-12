Hasít a világ legnagyobb alapja, ezek a részvények voltak a sztárbefektetései

Az 1900 milliárd dolláros alap teljesítményét a részvények húzták, amelyek 6,7%-kal emelkedtek a Norges Bank Investment Management keddi jelentése szerint. Az alap összességében 5 bázisponttal (0,05 százalékponttal) maradt el a saját referenciaértékétől.
"Az eredményt a részvénypiacok jó teljesítménye határozta meg, különösen a pénzügyi szektorban" – nyilatkozta Nicolai Tangen vezérigazgató.
Az erősödő norvég valuta negatívan hatott az alapra, ez is hozzájárult ahhoz, hogy összértéke 0,8%-kal csökkent 19 600 milliárd norvég koronára (kb. 1900 milliárd dollárra).
A világ legnagyobb állami vagyonalapja a globális tőzsdén jegyzett részvények mintegy 1,5%-át birtokolja.
Az alap eszközeinek több mint kétharmada részvényekben van, kizárólag Norvégián kívül. Befektetéseinek jelentős része az Egyesült Államokban található, beleértve olyan technológiai vállalatokat, mint az Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon és Meta.
Az 1990-es évek elején alapított NBIM Norvégia olaj- és gázbevételeit fekteti be külföldön a jövő generációi javára. Az alap a pénzügyminisztérium által meghatározott referenciaindexet követi, az aktív vagyonkezelésre korlátozott mozgástere van.
Az alap nemrég bejelentette, hogy kivonta befektetéseit 11 izraeli vállalatból, és megszünteti minden szerződését az izraeli külső alapkezelőkkel a gázai háborúval kapcsolatos közfelháborodás miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
