Fordulat jön a tőzsdéken - Ezekre a részvényekre érdemes most fogadni

Az elemzők szerint a vártnál jobb júliusi amerikai inflációs adat új irányt hozhat a tőzsdéken, miután enyhültek a stagflációs félelmek, és a kamatcsökkentéssel kapcsolatos kilátások is jelentősen javultak. Ennek hatására fordulhat a kocka a tőzsdéken, mutatjuk mely szektorok és részvények lehetnek a következő hónapok sztárjai.

A keddi friss amerikai fogyasztói árindex (CPI) szerint az amerikai fogyasztói árindex éves alapon 2,7 százalékkal emelkedett, ami alacsonyabb a 2,8 százalékos konszenzushoz képest.

A piac azonnal reagált: a stagflációs félelmek enyhültek, a Federal Reserve idei kamatcsökkentési kilátásai pedig javultak:

A CME FedWatch Tool adatai alapján a befektetők már három 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést is beáraztak az idei évre, szemben a korábbi kettővel.

