Fordulat jön a tőzsdéken - Ezekre a részvényekre érdemes most fogadni

A keddi friss amerikai fogyasztói árindex (CPI) szerint az amerikai fogyasztói árindex éves alapon 2,7 százalékkal emelkedett, ami alacsonyabb a 2,8 százalékos konszenzushoz képest.
A piac azonnal reagált: a stagflációs félelmek enyhültek, a Federal Reserve idei kamatcsökkentési kilátásai pedig javultak:
A CME FedWatch Tool adatai alapján a befektetők már három 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést is beáraztak az idei évre, szemben a korábbi kettővel.
