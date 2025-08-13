Hatalmasat mennek az Ethereum-befektetések

Az Ethereumra fókuszáló amerikai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) egy nap alatt több mint 1 milliárd dolláros összesített beáramlást regisztráltak a Bloomberg adatai szerint. A kilenc alap az év elejétől kezdve már több mint 8,2 milliárd dollárt vonzott be.
Az Ethereum az elmúlt hetekben kilábalt a mélypontról, és már 4600 dolláros szint fölé emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb érték. Ez annak köszönhető, hogy a befektetők a Bitcoinból más eszközökbe csoportosítják át tőkéjüket. Az amerikai Bitcoin ETF-ekből augusztus eleje óta 502 millió dollár áramlott ki, annak ellenére, hogy az árfolyam közel áll a történelmi csúcshoz.
Az Ethereum-fókuszú vállalatok jelentős lendületet adtak a tokennek. Ezek a nyilvánosan kereskedett cégek Michael Saylor stratégiáját követik, fő céljuk pedig egyre nagyobb digitális készletek felhalmozása. Az úgynevezett DAT-ok (digital asset treasury) eddig több mint 15 milliárd dollár értékű Ethereumot halmoztak fel.
A világhírű technológiai befektető, Peter Thiel Founders Fund nevű alapjához tartozó szervezetek nemrégiben részesedést szereztek két Ethereum-fókuszú vállalatban. 9,1%-os részesedéssel rendelkeznek a BitMine Immersion Technologies-ban – amely a legnagyobb Ethereum treasury cég körülbelül 5 milliárd dollár értékű tokennel – és 7,5%-os részesedéssel az ETHZilla-ban, a korábban 180 Life Sciences Corp. néven ismert, újonnan átnevezett biotechnológiai vállalatban.
"Az ETH treasury vállalatok elterjedése az egyik kulcsfontosságú oka az ETH iránti megújult érdeklődésnek" – mondta Peter Chung, a Presto kvantitatív kereskedési cég kutatási vezetője. Chung az Egyesült Államokban nemrég elfogadott stablecoin jogszabályokra és Paul Atkins SEC-elnök "Project Crypto" beszédére is hivatkozott, amelyek arra utalnak, hogy
az Ethereum – az Ether tokent működtető blokklánc – jó helyzetben van ahhoz, hogy elnyerje a Wall Street figyelmét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
