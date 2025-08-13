  • Megjelenítés
Íme a nők szomorú valósága: tízmilliókkal szegényebbek a férfiaknál
Befektetés

Íme a nők szomorú valósága: tízmilliókkal szegényebbek a férfiaknál

Portfolio
Drasztikus vagyoni különbség mutatkozik a nemek között: a nők átlagosan 60 ezer fonttal (kb. 27 millió forinttal) kevesebb vagyonnal rendelkeznek, mint a férfiak, bár ez az életkor előrehaladtával megfordul – írja egy felmérés alapján a Financial Times.
Portfolio Future of Finance 2025
Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

Az Unbiased 1200 személy bevonásával készített tanulmánya szerint a nemek közötti vagyoni szakadék az 50-es életévekben a legszélesebb, ekkor 116 ezer font (kb. 53 millió forint) különbség mutatkozik a férfiak javára.

A 40-es korosztályban ez a különbség 50 ezer font, míg a 60-as éveikben járóknál már csak 35 ezer font.

A 70-es életévekben érdekes fordulat következik be: ekkor a nők vagyona kezdi meghaladni a férfiakét, és ez a különbség akár 217 ezer fontra is nőhet a nők javára.

Az Unbiased szerint ez a fordulat a vagyon átörökítésének köszönhető, mivel a nők hosszabb várható élettartamuk miatt nagyobb valószínűséggel örökölnek vagyont.

Karen Barrett, az Unbiased alapítója és vezérigazgatója kiemelte: "Csalódást keltő látni a hatalmas vagyoni különbséget a férfiak és nők között a valaha volt legnagyobb vagyontranszferálás időszakában. Ugyanakkor pozitívum, hogy ez a szakadék általában csökken, ahogy a nők idősödnek és vagyont építenek, örökölnek vagy szereznek."

A kutatás azt is kimutatta, hogy a nők 45 százalékkal nagyobb valószínűséggel számítják bele az örökséget a teljes vagyonukba, mint a férfiak. Emellett a férfiak 57 százaléka tervezi, hogy női partnerre hagyja vagyonát, míg a nőknek csak 28 százaléka hagyná vagyonát férfi partnerre.

Kapcsolódó cikkünk

Ez aztán a gátlástalan befektetés: egyre többen nyerészkednének a szörnyű katasztrófákon

Három részvény, ami a Wall Street-i elemzők nagy kedvence most

Hasít a világ legnagyobb alapja, ezek a részvények voltak a sztárbefektetései

Sokkoló figyelmeztetés: jönni fog a válság, és nem vagyunk rá felkészülve!

Belenyúl Trump az amerikaiak nyugdíj-megtakarításaiba: 12 ezermilliárd dollár kerülhet új kezekbe

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1434425754-árfolyam-befektetés-ethereum-kereskedés-kriptovaluta-technológia-tőzsde-volatilitás
Befektetés
Hatalmasat mennek az Ethereum-befektetések
Pénzcentrum
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility