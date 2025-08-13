Íme a nők szomorú valósága: tízmilliókkal szegényebbek a férfiaknál

Az Unbiased 1200 személy bevonásával készített tanulmánya szerint a nemek közötti vagyoni szakadék az 50-es életévekben a legszélesebb, ekkor 116 ezer font (kb. 53 millió forint) különbség mutatkozik a férfiak javára.
A 40-es korosztályban ez a különbség 50 ezer font, míg a 60-as éveikben járóknál már csak 35 ezer font.
A 70-es életévekben érdekes fordulat következik be: ekkor a nők vagyona kezdi meghaladni a férfiakét, és ez a különbség akár 217 ezer fontra is nőhet a nők javára.
Az Unbiased szerint ez a fordulat a vagyon átörökítésének köszönhető, mivel a nők hosszabb várható élettartamuk miatt nagyobb valószínűséggel örökölnek vagyont.
Karen Barrett, az Unbiased alapítója és vezérigazgatója kiemelte: "Csalódást keltő látni a hatalmas vagyoni különbséget a férfiak és nők között a valaha volt legnagyobb vagyontranszferálás időszakában. Ugyanakkor pozitívum, hogy ez a szakadék általában csökken, ahogy a nők idősödnek és vagyont építenek, örökölnek vagy szereznek."
A kutatás azt is kimutatta, hogy a nők 45 százalékkal nagyobb valószínűséggel számítják bele az örökséget a teljes vagyonukba, mint a férfiak. Emellett a férfiak 57 százaléka tervezi, hogy női partnerre hagyja vagyonát, míg a nőknek csak 28 százaléka hagyná vagyonát férfi partnerre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
