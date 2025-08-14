A szakértők szerint közel 30 százalékot szárnyalhat ez a részvény

Sok izgalmas trend befolyásolja jelenleg, hogy hogyan teljesítenek és a jövőben várhatóan hogyan szerepelhetnek a befektetéseink: lehet itt gondolni az amerikai kamatpálya alakulására, a kereskedelmi konfliktusok eszkalálódására vagy akár az ukrajnai háború esetleges lezárására. Ám ezeken felül vannak más, közel sem akkora reflektorfényt kapó trendek, amik alapján izgalmas befektetési lehetőségek bontakoznak ki. Egy ilyen trendet meglovagolva döntött úgy a Goldman Sachs elemzőcsapata, hogy elkezdik követni annak a vállalatnak a részvényét, amely szerintük a nagy hozamokkal kecsegtető iparág meghatározó szereplőjévé nőheti ki magát.