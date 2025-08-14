Kiderült, melyik külföldi cégbe vásárolja be magát a Mészáros Csoport

Szlovákia egyik vezető építőipari vállalata, a Doprastav stratégiai változást jelent be tulajdonosi szerkezetében. 2025. augusztus 8-án Dušan Mráz, a Doprastav többségi tulajdonosa adásvételi szerződést írt alá a vállalat részvényeinek többségi részesedésének eladásáról a Talentis International Infrastructure Investments Operations részére, amelynek végső tulajdonosa a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó, Talentis Group, illetve annak leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments - olvasható a vonatkozó közleményben. Mráz megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és az igazgatóság alelnöke marad.

A Talentis International Infrastructure Investments Operations többségi tulajdonosa a Talentis Group, amely a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozik és számos nagyszabású infrastrukturális és középületekre vonatkozó projektet hajtott végre Magyarországon.

„A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban.” – nyilatkozta többek között az akvizíció kapcsán Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025 október végéig lezárul. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit bizalmasan kezelik.

