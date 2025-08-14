Megjött a figyelmeztetés, még most is fenyeget a tőzsdekrach a neves pénzember szerint

Bill Gross, aki a PIMCO-nál egykor 270 milliárd dollárnyi vagyont felügyelt, óva int a reflexszerű „buy the dip” stratégiától. A Trump‑vámok okozta tavaszi piaci turbulencia szerinte nem rövid, időzíthető korrekció, hanem az aranystandard‑korszak 1971-es lezárásához mérhető, mélyebb fordulat lehetett. Gross szerint a korrekció (10%-os esés) könnyen medvepiaccá (-20%) alakulhat, miközben a kisbefektetők évtizedes csúcsra pörgették a vételeiket, sokan a „zuhanó kés” elkapásával próbálkoznak.

Úgy gondolom, ez egy nagyon veszélyes időszak. Ez nem feltétlenül az az idő, amikor a részvényeseknek be kellene nyúlniuk és megpróbálniuk egy jó vételt elcsípni – olyan ez, mintha zuhanó kést próbálnánk elkapni

– mondta a CNBC-nek.

A vámbejelentések napján az S&P 500 index 4,9%-ot esett, miközben a kisbefektetők 4,7 milliárd dollárnyi részvényt vettek, főként nagy index‑ETF‑eket és technológiai neveket. Gross arra figyelmeztet: a 2000‑es évek elveszett évtizede kijózanító példa, amikor még a Microsoftnak is 14 év kellett, hogy a csúcsára visszakapaszkodjon, vagyis nem minden visszaesésből lesz gyors V‑alakú felpattanás.

Stratégiában Gross nem a teljes piacelhagyást, hanem a defenzív allokációt preferálja: a hazai, stabil osztalékfizetőket (például olyan telekomtársaságok, mint az AT&T és a Verizon), illetve 7-8% hozamú dohányipari részvényeket, mint az Altria.

Emellett készpénzportfóliót is tart, amely pénzpiaci alapokkal és rövid lejáratú amerikai állampapírokkal 4,3% körüli hozamot biztosít, miközben az árfolyamkockázata mérsékelt.

